На Урале ФСБ прикрыла незаконный канал миграции. Фото

18 мая 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Двух мужчин отправили в колонию на два года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое мужчин, организовавшие незаконный канал миграции в Свердловскую область, отправились в колонию общего режима на два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ФСБ России. «Решением суда участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ („Организация незаконной миграции“), и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года каждый с отбыванием уголовного наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы. За 2018—2020 года через этот миграционный канал в РФ незаконно заехали 179 человек. «Иностранные граждане в Свердловскую область не прибывали, фактически реализовывая незаконную трудовую деятельность на территории других регионов России», — уточняют в пресс-службе. В Екатеринбурге ранее прошла массовая проверка нелегальных мигрантов, в которой участвовали сотрудники ОМОНа. В полиции уточнили, что операция проводилась, чтобы найти и пресечь каналы нелегальной миграции в Россию.

Двое мужчин, организовавшие незаконный канал миграции в Свердловскую область, отправились в колонию общего режима на два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ФСБ России. «Решением суда участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ („Организация незаконной миграции“), и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года каждый с отбыванием уголовного наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы. За 2018—2020 года через этот миграционный канал в РФ незаконно заехали 179 человек. «Иностранные граждане в Свердловскую область не прибывали, фактически реализовывая незаконную трудовую деятельность на территории других регионов России», — уточняют в пресс-службе. В Екатеринбурге ранее прошла массовая проверка нелегальных мигрантов, в которой участвовали сотрудники ОМОНа. В полиции уточнили, что операция проводилась, чтобы найти и пресечь каналы нелегальной миграции в Россию.