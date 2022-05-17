17 мая 2022

В Миассе выпускают медоборудование на замену западным аналогам

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Алексей Текслер на открытии выездной стажировки по программе «Федеральная практика». Челябинск, рыжий павел
Министр промышленности Павел Рыжий заявил о поддержки подобных проектов Фото:
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Специалисты Миасского завода медицинского оборудования (МЗМО) начали производить консоли на основе немецких, чешских и китайских аналогов. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

«Новые консоли для подвода медицинских газов и электропитания установлены в кардиологическом диспансере в Якутске, открытом в конце апреля. На МЗМО собрали усиленные узлы вращения с пневматическими тормозами для подъемно-поворотных консолей в системах медицинского газоснабжения. Потолочные консоли на опорах типа „Мост“, поворотные блоки и навесное оборудование к ним были спроектированы заново с использованием отечественных материалов на основе немецких, чешских и китайских аналогов», — заявили в пресс-служба ФРП.

Всего в рамках государственного контракта миасский завод изготовил 176 консолей подвода медицинских газов и электропитания различных типов: настенные палатные и реанимационные, потолочные подъемно-поворотные консоли и их модификации на опорах с двумя поворотными блоками. Все изделия уникальны, поскольку создавались в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

«Подобные проекты, такие предприятия, разумеется, всегда могут рассчитывать на поддержку регионального правительства. В непростое время южноуральское предприятие продолжает выполнять важнейшую миссию», — отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий.

Системы медицинского газоснабжения АМС-МЗМО применяются при оснащении современных больниц и лечебных учреждений не только в России, но и в странах СНГ. В этом году миасский завод вошел в число лучших в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» и продолжает расширять ассортимент производимого оборудования, занимая новые ниши и выходя на новые рынки.

С усилением санкционного давления со стороны ЕС и США, отечественные компании потеряли возможность сотрудничать с западными поставщиками. Однако это открыло новые возможности для отечественных производителей занять рынок.

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Специалисты Миасского завода медицинского оборудования (МЗМО) начали производить консоли на основе немецких, чешских и китайских аналогов. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области. «Новые консоли для подвода медицинских газов и электропитания установлены в кардиологическом диспансере в Якутске, открытом в конце апреля. На МЗМО собрали усиленные узлы вращения с пневматическими тормозами для подъемно-поворотных консолей в системах медицинского газоснабжения. Потолочные консоли на опорах типа „Мост“, поворотные блоки и навесное оборудование к ним были спроектированы заново с использованием отечественных материалов на основе немецких, чешских и китайских аналогов», — заявили в пресс-служба ФРП. Всего в рамках государственного контракта миасский завод изготовил 176 консолей подвода медицинских газов и электропитания различных типов: настенные палатные и реанимационные, потолочные подъемно-поворотные консоли и их модификации на опорах с двумя поворотными блоками. Все изделия уникальны, поскольку создавались в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. «Подобные проекты, такие предприятия, разумеется, всегда могут рассчитывать на поддержку регионального правительства. В непростое время южноуральское предприятие продолжает выполнять важнейшую миссию», — отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. Системы медицинского газоснабжения АМС-МЗМО применяются при оснащении современных больниц и лечебных учреждений не только в России, но и в странах СНГ. В этом году миасский завод вошел в число лучших в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» и продолжает расширять ассортимент производимого оборудования, занимая новые ниши и выходя на новые рынки. С усилением санкционного давления со стороны ЕС и США, отечественные компании потеряли возможность сотрудничать с западными поставщиками. Однако это открыло новые возможности для отечественных производителей занять рынок.
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