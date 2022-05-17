ЦБ зафиксировал рекордную инфляцию в Кургане

В Курганской области годовая инфляция достигла рекордного показателя — 18,74% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Курганской области годовая инфляция достигла рекордных значений в апреле — 18,74%. Это выше, чем в целом по стране примерно на один процент. Такие данные приводит курганское отделение Уральского ГУ Центробанка России.

«В апреле 2022 года годовая инфляция в Курганской области ускорилась на 12,36 процентного пункта, до 18,74%, что выше, чем по России в целом (17,83). Больше всего годовой темп прироста цен в апреле увеличился на непродовольственные товары — с 7,76% до 22,65%», — сообщают в Центробанке. Стоимость на легковые автомобили за год поднялась до 37,60%, на мебель до 34,99%, на стройматериалы до 34,78%. Меньше всего из непродовольственных товаров подорожали трикотажные изделия — рост цен составил менее одного процента. Стоимость на одежду и белье увеличилась с 4,29 до 8,63%, на кожаную обувь и текстиль — с 2,57 до 12,73%.

Стоимость продовольственных товаров в среднем по сравнению с апрелем прошлого года поднялась до 19,80%. Значительно выросли цены на плодоовощную продукцию — более 30%, на сахар — 29%, молоко и молочная продукци\ подорожала почти на 14%. Основными факторами ускорения роста цен послужили ослабление рубля, а также нарушения производственных и логистических цепочек в условиях усиления санкционного давления.

Резкое подорожание товаров началось после введения санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран в ответ на начало военной спецоперации России на Украине. При этом санкционное давление на Россию длится с начала 2000-х. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».