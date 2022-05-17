Движение по большой развязке на Луганской-Объездной (дорога из аэропорта Кольцово) частично откроют в начале августа. Об этом во время визита мэра Алексея Орлова на объект сообщили представители подрядчика («УралДорТехнологии»).
«Хотим в начале августа основное направление — сквозной проезд — открыть в полном объеме», — заявили Орлову. «Без съезда?» — уточнил он. «Съезды постараемся, но пока не обещаем», — ответили градоначальнику. Его такой ответ устроил: «Хотя бы так».
Директор «УралДорТехнологий» Роман Жданов пожаловался на проблемы с финансированием. «В этом году тяжело, банки не кредитуют», — посетовал менеджер. Также он заявил, что до сих пор не поступили платежи за работы, выполненные в апреле. «Мы этот вопрос сейчас в проработку возьмем, постараемся быстро решить. <…> Воспользуемся механизмами авансирования, принятыми на федеральном уровне», — заверил Орлов, отметив, что уже обсуждал этот вопрос с региональным министром транспорта Василием Старковым.
По плану все работы на развязке должны завершить к сентябрю 2022 года. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это сопровождалось трудностями, связанными с огромным дорожными заторами.
На проблему с пробками обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке. Известно, что Орлов наблюдает за ремонтом прямо из кабинета — по камере.
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Движение по большой развязке на Луганской-Объездной (дорога из аэропорта Кольцово) частично откроют в начале августа. Об этом во время визита мэра Алексея Орлова на объект сообщили представители подрядчика («УралДорТехнологии»). «Хотим в начале августа основное направление — сквозной проезд — открыть в полном объеме», — заявили Орлову. «Без съезда?» — уточнил он. «Съезды постараемся, но пока не обещаем», — ответили градоначальнику. Его такой ответ устроил: «Хотя бы так». Директор «УралДорТехнологий» Роман Жданов пожаловался на проблемы с финансированием. «В этом году тяжело, банки не кредитуют», — посетовал менеджер. Также он заявил, что до сих пор не поступили платежи за работы, выполненные в апреле. «Мы этот вопрос сейчас в проработку возьмем, постараемся быстро решить. <…> Воспользуемся механизмами авансирования, принятыми на федеральном уровне», — заверил Орлов, отметив, что уже обсуждал этот вопрос с региональным министром транспорта Василием Старковым. По плану все работы на развязке должны завершить к сентябрю 2022 года. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это сопровождалось трудностями, связанными с огромным дорожными заторами. На проблему с пробками обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке. Известно, что Орлов наблюдает за ремонтом прямо из кабинета — по камере.