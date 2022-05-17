В Курганской области в сеть слили данные более тысячи клиентов WildBerries и «Яндекс.Еда» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сеть слили базу данных с персональной информацией более тысячи курганцев. В интернете опубликована карта с адресами клиентов интернет-магазина WildBerries и сервиса доставки «Яндекс.Еда». В открытом доступе также есть фамилии, телефоны, электронная почта и суммы заказов за последние полгода. Соответствующие данные размещены на сайте saveurdata.

«Все больше информации попадает в руки преступников, которой могут воспользоваться с целью запугивания или обмана. Чтобы понимать риски, вы можете проверить, какая персональная информация есть у мошенников и уголовников. Предупрежден значит вооружен!», — написали авторы ресурса.

URA.RU направил запрос в сервис доставки «Яндекс.Еда». На момент публикации материала комментарий на него не поступил. До интернет-магазина WildBerries дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей. В компании принесли извинения за утечку данных своих клиентов. «Мы ужесточили подход к хранению информации о заказах, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным», — сообщали в сервисе «Яндекс Еда».