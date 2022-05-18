Кадыров раскрыл, как должна пройти мобилизация в России

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров призвал к добровольной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россияне должны провести добровольную мобилизацию. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе трансляции на телеканале «Россия 24».

«Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все сами должны мобилизироваться и встать рядом с нашим президентом», — сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне Российского общества «Знание». «Это и есть патриотизм», — добавил глава Чечни.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса.

На фоне операции в неофициальных источниках появлялась фейковая информация о всеобщей мобилизации россиян. В Кремле эту информацию опровергли. Военные эксперты рассказали URA.RU о главных признаках всеобщей мобилизации.

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Россияне должны провести добровольную мобилизацию. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все сами должны мобилизироваться и встать рядом с нашим президентом», — сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне Российского общества «Знание». «Это и есть патриотизм», — добавил глава Чечни. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса. На фоне операции в неофициальных источниках появлялась фейковая информация о всеобщей мобилизации россиян. В Кремле эту информацию опровергли. Военные эксперты рассказали URA.RU о главных признаках всеобщей мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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