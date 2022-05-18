Кадыров раскрыл, как должна пройти мобилизация в России

Рамзан Кадыров призвал к добровольной мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россияне должны провести добровольную мобилизацию. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе трансляции на телеканале «Россия 24».

«Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все сами должны мобилизироваться и встать рядом с нашим президентом», — сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне Российского общества «Знание». «Это и есть патриотизм», — добавил глава Чечни.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса.

На фоне операции в неофициальных источниках появлялась фейковая информация о всеобщей мобилизации россиян. В Кремле эту информацию опровергли. Военные эксперты рассказали URA.RU о главных признаках всеобщей мобилизации.