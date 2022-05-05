Военные назвали три главных признака всеобщей мобилизации

05 мая 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

При мобилизации начнут появляться посты военной полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При всеобщей мобилизации отменяют поездки на ЖД транспорте, появляется военная полиция, гражданам приходят повестки в военкоматы. Сейчас в России ничего подобного не происходит. Об этом URA.RU рассказали полковник, герой РФ Владимир Богодухов и военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Если мобилизация могут отменяться какие-то маршруты, идет более интенсивная перевозка техники. Сейчас же ни один ЖД маршрут не отменен. Из Москвы на Кисловодск, южные побережья, наоборот, дополнительные маршруты выделены, перевозят людей на отдых. Какое-то вооружение чинится, поставляется, конечно ЖД дорога используется, но это чисто плановые действия. У нас же не только ЖД транспорт, переброска войск и наземная, и на воздушном транспорте. Как видите, единственное ограничение есть по аэропортам. Это в целях безопасности, учитывая радиус действия средств ПВО», — сказал Владимир Богодухов. Вторым признаком герой России назвал появление военной полиции. «Дело в том, что существуют при переезде из региона в регион посты ДПС. Они всегда были, но дополнительных сейчас нет. А если бы была ситуация мобилизации, то были дополнительные, военная полиция. Один из признаков, это именно посты военной полиции. Сейчас на автомобильных дорогах никаких напряженностей нет, чтобы трассы были забиты. Комендантский час вводится, но только если чрезвычайная ситуация, но ее сейчас нет», — отметил полковник. Собеседник агентства подчеркнул, что далеко не все мощности российских вооруженных сил используют на Украине. «У нас огромный резерв пополнения контрактниками. У нас личного состава и техники военной, в том числе вооружения предостаточно, чтобы производить ротацию. Там даже меньше 25% задействовано. Ротация у нас происходит, люди меняются и участвуют только контрактники. У нас достаточно сил и средств, чтобы применить наши вооруженные силы без каких-либо дополнительных мобилизаций», — подытожил Богодухов. Дмитрий Литовкин отметил, что главный признак, что будет мобилизация — это указ президента. «Второй момент — в рамках готовящегося указа могут поступать повестки специалистам, которые необходимы. На Украине видно, что идет призыв, там по домам ходят, забирают, ловят на улицах, у нас такого нет», — отметил военный эксперт. Он подчеркнул, что во всеобщей мобилизации нет смысла, поскольку даже добровольцы не могут попасть на Украину. «Министерство обороны сообщало, что у нас есть большое количество желающих пойти на фронт, но Госдума не приняла закон о добровольческих подразделениях. Какая мобилизация может быть? Даже тех, кто хочет, государство не считает необходимым призывать на службу. На контракт пожалуйста, но это совсем другая вещь», — заключил капитан 3-го ранга. Из различных неофициальных источников с начала спецоперации на Украине появляются сообщения о проведении всеобщей мобилизации в РФ. Якобы президент РФ Владимир Путин объявит об этом решении 9 мая. В Кремле опровергли эту информацию. В беседе с URA.RU военные эксперты раскрыли, кто бы пошел на фронт первым, если бы мобилизацию объявили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

При всеобщей мобилизации отменяют поездки на ЖД транспорте, появляется военная полиция, гражданам приходят повестки в военкоматы. Сейчас в России ничего подобного не происходит. Об этом URA.RU рассказали полковник, герой РФ Владимир Богодухов и военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Если мобилизация могут отменяться какие-то маршруты, идет более интенсивная перевозка техники. Сейчас же ни один ЖД маршрут не отменен. Из Москвы на Кисловодск, южные побережья, наоборот, дополнительные маршруты выделены, перевозят людей на отдых. Какое-то вооружение чинится, поставляется, конечно ЖД дорога используется, но это чисто плановые действия. У нас же не только ЖД транспорт, переброска войск и наземная, и на воздушном транспорте. Как видите, единственное ограничение есть по аэропортам. Это в целях безопасности, учитывая радиус действия средств ПВО», — сказал Владимир Богодухов. Вторым признаком герой России назвал появление военной полиции. «Дело в том, что существуют при переезде из региона в регион посты ДПС. Они всегда были, но дополнительных сейчас нет. А если бы была ситуация мобилизации, то были дополнительные, военная полиция. Один из признаков, это именно посты военной полиции. Сейчас на автомобильных дорогах никаких напряженностей нет, чтобы трассы были забиты. Комендантский час вводится, но только если чрезвычайная ситуация, но ее сейчас нет», — отметил полковник. Собеседник агентства подчеркнул, что далеко не все мощности российских вооруженных сил используют на Украине. «У нас огромный резерв пополнения контрактниками. У нас личного состава и техники военной, в том числе вооружения предостаточно, чтобы производить ротацию. Там даже меньше 25% задействовано. Ротация у нас происходит, люди меняются и участвуют только контрактники. У нас достаточно сил и средств, чтобы применить наши вооруженные силы без каких-либо дополнительных мобилизаций», — подытожил Богодухов. Дмитрий Литовкин отметил, что главный признак, что будет мобилизация — это указ президента. «Второй момент — в рамках готовящегося указа могут поступать повестки специалистам, которые необходимы. На Украине видно, что идет призыв, там по домам ходят, забирают, ловят на улицах, у нас такого нет», — отметил военный эксперт. Он подчеркнул, что во всеобщей мобилизации нет смысла, поскольку даже добровольцы не могут попасть на Украину. «Министерство обороны сообщало, что у нас есть большое количество желающих пойти на фронт, но Госдума не приняла закон о добровольческих подразделениях. Какая мобилизация может быть? Даже тех, кто хочет, государство не считает необходимым призывать на службу. На контракт пожалуйста, но это совсем другая вещь», — заключил капитан 3-го ранга. Из различных неофициальных источников с начала спецоперации на Украине появляются сообщения о проведении всеобщей мобилизации в РФ. Якобы президент РФ Владимир Путин объявит об этом решении 9 мая. В Кремле опровергли эту информацию. В беседе с URA.RU военные эксперты раскрыли, кто бы пошел на фронт первым, если бы мобилизацию объявили.