17 мая 2022

Команду мэра Губкинского покинула куратор финансов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
Дамира Сафаргалиева проработала на должности зама около трех лет Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Андрея Гаранина Дамира Сафаргалиева покинула свой пост. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла по семейным обстоятельствам.

«Дамира Рифгатовна уволилась по собственному желанию. Летом в соответствии с законодательством будет объявлен конкурс на замещение данной должности», — рассказали агентству в ведомстве.

Дамиру Сафаргалиеву назначили на должность замглавы и начальника департамента финансов и налоговой политики в 2019 году после отставки Натальи Красной, которая не сработалась с новым мэром. Сафаргалиева стала первым назначенцем Гаранина не из «Роснефти». Ранее она занимала пост в мэрии Пуровского района.

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Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Андрея Гаранина Дамира Сафаргалиева покинула свой пост. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла по семейным обстоятельствам. «Дамира Рифгатовна уволилась по собственному желанию. Летом в соответствии с законодательством будет объявлен конкурс на замещение данной должности», — рассказали агентству в ведомстве. Дамиру Сафаргалиеву назначили на должность замглавы и начальника департамента финансов и налоговой политики в 2019 году после отставки Натальи Красной, которая не сработалась с новым мэром. Сафаргалиева стала первым назначенцем Гаранина не из «Роснефти». Ранее она занимала пост в мэрии Пуровского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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