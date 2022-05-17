Команду мэра Губкинского покинула куратор финансов

Дамира Сафаргалиева проработала на должности зама около трех лет
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Андрея Гаранина Дамира Сафаргалиева покинула свой пост. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла по семейным обстоятельствам.
«Дамира Рифгатовна уволилась по собственному желанию. Летом в соответствии с законодательством будет объявлен конкурс на замещение данной должности», — рассказали агентству в ведомстве.
Дамиру Сафаргалиеву назначили на должность замглавы и начальника департамента финансов и налоговой политики в 2019 году после отставки Натальи Красной, которая не сработалась с новым мэром. Сафаргалиева стала первым назначенцем Гаранина не из «Роснефти». Ранее она занимала пост в мэрии Пуровского района.
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