Команду мэра Губкинского покинула куратор финансов

18 мая 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Дамира Сафаргалиева проработала на должности зама около трех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Андрея Гаранина Дамира Сафаргалиева покинула свой пост. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла по семейным обстоятельствам. «Дамира Рифгатовна уволилась по собственному желанию. Летом в соответствии с законодательством будет объявлен конкурс на замещение данной должности», — рассказали агентству в ведомстве. Дамиру Сафаргалиеву назначили на должность замглавы и начальника департамента финансов и налоговой политики в 2019 году после отставки Натальи Красной, которая не сработалась с новым мэром. Сафаргалиева стала первым назначенцем Гаранина не из «Роснефти». Ранее она занимала пост в мэрии Пуровского района.

Заместитель главы Губкинского (ЯНАО) Андрея Гаранина Дамира Сафаргалиева покинула свой пост. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла по семейным обстоятельствам. «Дамира Рифгатовна уволилась по собственному желанию. Летом в соответствии с законодательством будет объявлен конкурс на замещение данной должности», — рассказали агентству в ведомстве. Дамиру Сафаргалиеву назначили на должность замглавы и начальника департамента финансов и налоговой политики в 2019 году после отставки Натальи Красной, которая не сработалась с новым мэром. Сафаргалиева стала первым назначенцем Гаранина не из «Роснефти». Ранее она занимала пост в мэрии Пуровского района.