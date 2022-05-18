В результате ДТП погибли четыре человекаФото: УГИБДД по Свердловской области
В аварии на Пермском тракте под Екатеринбургом погибли три дорожных рабочих и водитель грузовика из Нижегородской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель грузового автомобиля „Скания“ с полуприцепом „Крона“ совершил наезд на стоящий автомобиль „Камаз“ — автомобиль, осуществляющий прикрытие бригады рабочих дорожной организации. На трассе рабочие проводили ремонт дорожного ограждения. В результате ДТП водитель автомобиля „Скания“ и три рабочих погибли на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы.
Погибший в ДТП водитель грузовика «Скания» 1992 года рождения был из Нижегородской области, а трое погибших рабочих — из Ревды. «Сейчас проводится обследование места ДТП, опрашиваются очевидцы происшествия, водитель автомобиля „Камаз“. Движение на месте аварии затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые оказывают помощь участникам движения при проезде данного участка», — уточняет в пресс-службе.
Администрация свердловскавтодора выражают соболезнования родным погибших. «Администрация и трудовой коллектив предприятия выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким погибших. Руководство организации окажет им содействие и всесторонне поможет в дальнейшем», — говорит администрация предприятия.
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В аварии на Пермском тракте под Екатеринбургом погибли три дорожных рабочих и водитель грузовика из Нижегородской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель грузового автомобиля „Скания“ с полуприцепом „Крона“ совершил наезд на стоящий автомобиль „Камаз“ — автомобиль, осуществляющий прикрытие бригады рабочих дорожной организации. На трассе рабочие проводили ремонт дорожного ограждения. В результате ДТП водитель автомобиля „Скания“ и три рабочих погибли на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы. Погибший в ДТП водитель грузовика «Скания» 1992 года рождения был из Нижегородской области, а трое погибших рабочих — из Ревды. «Сейчас проводится обследование места ДТП, опрашиваются очевидцы происшествия, водитель автомобиля „Камаз“. Движение на месте аварии затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые оказывают помощь участникам движения при проезде данного участка», — уточняет в пресс-службе. Администрация свердловскавтодора выражают соболезнования родным погибших. «Администрация и трудовой коллектив предприятия выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким погибших. Руководство организации окажет им содействие и всесторонне поможет в дальнейшем», — говорит администрация предприятия.