В результате ДТП погибли четыре человека Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии на Пермском тракте под Екатеринбургом погибли три дорожных рабочих и водитель грузовика из Нижегородской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель грузового автомобиля „Скания“ с полуприцепом „Крона“ совершил наезд на стоящий автомобиль „Камаз“ — автомобиль, осуществляющий прикрытие бригады рабочих дорожной организации. На трассе рабочие проводили ремонт дорожного ограждения. В результате ДТП водитель автомобиля „Скания“ и три рабочих погибли на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы.

Погибший в ДТП водитель грузовика «Скания» 1992 года рождения был из Нижегородской области, а трое погибших рабочих — из Ревды. «Сейчас проводится обследование места ДТП, опрашиваются очевидцы происшествия, водитель автомобиля „Камаз“. Движение на месте аварии затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые оказывают помощь участникам движения при проезде данного участка», — уточняет в пресс-службе.

Администрация свердловскавтодора выражают соболезнования родным погибших. «Администрация и трудовой коллектив предприятия выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким погибших. Руководство организации окажет им содействие и всесторонне поможет в дальнейшем», — говорит администрация предприятия.