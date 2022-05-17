По словам местных жителей, участок топит постоянно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске вода из болота затопила проезд к двум жилым домам на улице Московкина. Видео потопа опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш микрорайон построили в низине. Когда льет дождь — топит постоянно. Вода с болота поднимается и течет на наши дороги», — пояснила корреспонденту URA.RU жительница дома №5 по улице Московкина Линара Коткова.

Строители из компании «Северавтодор», которые строят дорогу рядом, построили дамбу, чтобы спасти от затопления микрорайон, но это не помогло. В разговоре с журналистом агентства директор филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» Дмитрий Койфман заявил, что проблемный участок вообще не относится к их проекту дороги. «Тот участок [с которого идет вода] к нам не относится. Зачем откачивать сейчас, если идет приход воды? Нужно же понять причину, откуда она идет. Мы насыпали [заграждение], чтобы сильно не затапливало», — пояснил Койфман, предложив за дальнейшими комментариями обратиться в местную мэрию.

В администрации Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что подтопление произошло из-за резкого подъема уровня грунтовых и поверхностных вод. «В настоящее время подрядными организациями, осуществляющими строительство улиц Московкина и Салманова, проводятся мероприятия по откачке воды и предотвращению ее дальнейшего поступления. Также подрядчику ООО „Шипка“ поставлена задача до конца текущей недели врезаться в действующую ливневую канализацию на улице Мира для понижения уровня воды». — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители 14-этажного жилого дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. В ходе происшествия затопило 3 этажа.