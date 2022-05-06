В Нижневартовске затопило подъезд. «Воды по щиколотку было». Видео

07 мая 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Затопило почти 3 этажа Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители 14-этажного жилого дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Происшествие случилось в доме №25 по улице Мусы Джалиля. «Сегодня, Мусы Джалиля, 25, второй подъезд затопило. Сантехник забыл закрыть ливневку. Затопило практически 3 этажа. Аварийная служба УК „Квартал“ трубку не берет. Хорошо, сами своими силами справились, убрали воду с этажей. 7 этаж весь затопило, на этаже в коридоре воды по щиколотку было», — сообщается в telegram-канале «Первый Нижневартовский». Также автор поста сообщает о том, что вода продолжает бежать. «В городе сильный ливень. Кровля плоская, ливневая канализация не справилась, произошло подтопление жилых этажей. Круглосуточная аварийная бригада на месте», — оперативно ответили в управляющей компании на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска (ХМАО) жалуются на потоп в домах из-за затянувшихся дождей. Видео и посты негодования они оставляют в социальных сетях. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители 14-этажного жилого дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Происшествие случилось в доме №25 по улице Мусы Джалиля. «Сегодня, Мусы Джалиля, 25, второй подъезд затопило. Сантехник забыл закрыть ливневку. Затопило практически 3 этажа. Аварийная служба УК „Квартал“ трубку не берет. Хорошо, сами своими силами справились, убрали воду с этажей. 7 этаж весь затопило, на этаже в коридоре воды по щиколотку было», — сообщается в telegram-канале «Первый Нижневартовский». Также автор поста сообщает о том, что вода продолжает бежать. «В городе сильный ливень. Кровля плоская, ливневая канализация не справилась, произошло подтопление жилых этажей. Круглосуточная аварийная бригада на месте», — оперативно ответили в управляющей компании на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска (ХМАО) жалуются на потоп в домах из-за затянувшихся дождей. Видео и посты негодования они оставляют в социальных сетях.