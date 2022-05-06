06 мая 2022

В Нижневартовске затопило подъезд. «Воды по щиколотку было». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города перед международной промышленной выставкой
Затопило почти 3 этажа Фото:

Жители 14-этажного жилого дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Происшествие случилось в доме №25 по улице Мусы Джалиля.

«Сегодня, Мусы Джалиля, 25, второй подъезд затопило. Сантехник забыл закрыть ливневку. Затопило практически 3 этажа. Аварийная служба УК „Квартал“ трубку не берет. Хорошо, сами своими силами справились, убрали воду с этажей. 7 этаж весь затопило, на этаже в коридоре воды по щиколотку было», — сообщается в telegram-канале «Первый Нижневартовский».

Также автор поста сообщает о том, что вода продолжает бежать. «В городе сильный ливень. Кровля плоская, ливневая канализация не справилась, произошло подтопление жилых этажей. Круглосуточная аварийная бригада на месте», — оперативно ответили в управляющей компании на запрос URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска (ХМАО) жалуются на потоп в домах из-за затянувшихся дождей. Видео и посты негодования они оставляют в социальных сетях.

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Жители 14-этажного жилого дома в Нижневартовске пожаловались на потоп в подъезде. Происшествие случилось в доме №25 по улице Мусы Джалиля. «Сегодня, Мусы Джалиля, 25, второй подъезд затопило. Сантехник забыл закрыть ливневку. Затопило практически 3 этажа. Аварийная служба УК „Квартал“ трубку не берет. Хорошо, сами своими силами справились, убрали воду с этажей. 7 этаж весь затопило, на этаже в коридоре воды по щиколотку было», — сообщается в telegram-канале «Первый Нижневартовский». Также автор поста сообщает о том, что вода продолжает бежать. «В городе сильный ливень. Кровля плоская, ливневая канализация не справилась, произошло подтопление жилых этажей. Круглосуточная аварийная бригада на месте», — оперативно ответили в управляющей компании на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска (ХМАО) жалуются на потоп в домах из-за затянувшихся дождей. Видео и посты негодования они оставляют в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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