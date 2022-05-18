Пушилин: власти регионов России сделают из Мариуполя город-курорт

18 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

За Мариуполем будет закреплен не один регион России, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько российских регионов помогут восстановить Мариуполь после боев и превратить его в город-курорт. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. При этом власти не планируют отказываться от восстановления промышленных предприятий. «За Мариуполем будет закреплен не один регион [России], так как это большой город, большое количество разрушений. Несколько регионов с большой долей вероятности откликнутся, чтобы помочь в восстановлении города», — цитирует Дениса Пушилина «Донецкое агентство новостей». Глава ДНР подчеркнул, что Мариуполь будут развивать как город-курорт. По его словам, таково желание населения. Пушилин также уточнил, что власти намерены восстановить все «живое» — в том числе промышленные предприятия. Ранее глава ДНР заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. При этом второе крупное предприятие в Мариуполе — завод имени Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись «Азовстали». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен. В Кремле заявили, что все боевики, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы.

Несколько российских регионов помогут восстановить Мариуполь после боев и превратить его в город-курорт. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. При этом власти не планируют отказываться от восстановления промышленных предприятий. «За Мариуполем будет закреплен не один регион [России], так как это большой город, большое количество разрушений. Несколько регионов с большой долей вероятности откликнутся, чтобы помочь в восстановлении города», — цитирует Дениса Пушилина «Донецкое агентство новостей». Глава ДНР подчеркнул, что Мариуполь будут развивать как город-курорт. По его словам, таково желание населения. Пушилин также уточнил, что власти намерены восстановить все «живое» — в том числе промышленные предприятия. Ранее глава ДНР заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. При этом второе крупное предприятие в Мариуполе — завод имени Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись «Азовстали». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен. В Кремле заявили, что все боевики, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы.