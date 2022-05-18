В Кремле раскрыли, что будет с боевиками с «Азовстали»

18 мая 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о будущем боевиков, вышедших с «Азовстали» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все сдавшиеся боевики, находившиеся на территории завода «Азовсталь», будут идентифицированы. Российские военные будут определять, кто из них служил в ВСУ, кто входил в запрещенный и признанный в РФ террористическим нацбатальон «Азов» (в соответствии с этим будет определяться степень их ответственности). Также будут определены иностранные наемники и офицеры армий западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идентификацией тех, кто сдается, занимается Минобороны. [Для России] трактовка [процесса сдачи] однозначная: все, кто укрывался на территории „Азовстали“, складывают оружие и сдаются без оружия», — сказал Песков URA.RU. Первые украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались 17 мая. Сегодня вышла еще одна группа — около 1000 человек. Спецоперация по защите Донбасса объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. На текущий момент под контролем народных милиций ЛНР и ДНР и российской армии находится большая часть республик.

Все сдавшиеся боевики, находившиеся на территории завода «Азовсталь», будут идентифицированы. Российские военные будут определять, кто из них служил в ВСУ, кто входил в запрещенный и признанный в РФ террористическим нацбатальон «Азов» (в соответствии с этим будет определяться степень их ответственности). Также будут определены иностранные наемники и офицеры армий западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идентификацией тех, кто сдается, занимается Минобороны. [Для России] трактовка [процесса сдачи] однозначная: все, кто укрывался на территории „Азовстали“, складывают оружие и сдаются без оружия», — сказал Песков URA.RU. Первые украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались 17 мая. Сегодня вышла еще одна группа — около 1000 человек. Спецоперация по защите Донбасса объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. На текущий момент под контролем народных милиций ЛНР и ДНР и российской армии находится большая часть республик.