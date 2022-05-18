Минобороны РФ рассказало о сдавшихся боевиках с «Азовстали»

Всего в плен сдались 959 украинских боевиков (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки в плен сдались 694 боевика с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. В общей сложности количество сдавшихся составило 959 человек.

«За сутки сдались в плен 694 заблокированных на „Азовстали“ украинских боевика, в том числе 29 раненых. С 16 мая на „Азовстали“ сдались в плен в общей сложности 959 боевиков, в том числе 80 раненых», — говорится в сообщении в Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь».