Добровольцы из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств

Добровольцы из ХМАО доставили медикаменты в больницу Мариуполя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

До прибытия добровольцев-медиков из ХМАО в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» в единственной уцелевшей больнице Мариуполя были проблемы с поставкой медикаментов. Необходимые лекарства были привезены добровольцами. Об этом URA.RU рассказала медсестра из ХМАО Марина Ермалаева, вернувшаяся из Мариуполя.

«Там на месте были проблемы с медикаментами. Информация о недостающих медикаментах была получена заранее и их привезли с собой. Наши врачи привезли с собой достаточное количество медикаментов. При этом они также продолжают поступать», — сказала Ермалаева.

По словам Ермалаевой в больнице также не хватало врачей. При этом в день проводилось в среднем по 70-80 операций, иногда число операций доходило до 150 в сутки, в основном это были перевязки. «Врачей было очень мало. К нам поступали люди с осколочными ранениями, полученными в ходе боевых действий, которые не прекращались в феврале—марте. Многие с такими тяжелыми ранениями находились в подвалах и долгое время не могли выйти, прежде чем попасть к нам. Всех их спасли», — сказала Ермалаева.

Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, совместно с главврачом Сургутской травматологической больницы Дмитрием Гарайсом, отправились в Мариуполь в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» на время отпуска. Там они проводили операции больных в местной больнице.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.