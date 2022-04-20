Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отправится на Донбасс в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский планирует отправиться в район Мариуполя в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» во время отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Директор депздрава решил собственными глазами увидеть, что происходит на Донбассе в зоне проведения спецоперации. Он присоединился к добровольцам „Гуманитарного добровольческого корпуса“, которые вылетают сегодня, 21 апреля. Причем, туда он отправится в свой законный отпуск», — сообщил инсайдер. Дозвониться до самого Добровольского не удалось. Его телефон выключен.

Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU не стал уточнять состав делегации, но подтвердил отправку экспедиции. «Туда отправляется 25 человек, они пробудут там две недели. У нас на борту будет гуманитарная помощь. На Донбассе югорские добровольцы будут помогать эвакуированным в пунктах временного размещения», — прокомментировал Логинов.

Ранее URA.RU писало, что о начале спецоперации на Украине, завершающую восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. После этого в России начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В ХМАО пункты сбора расположились в 11 муниципалитетах региона.