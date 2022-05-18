Куда сходить на выходных в Тюмени: ночь музеев и денежный поток

В выходные жителе Тюмени ждет фестиваль «Ночь в музее», мастер-классы и денежная игра. URA.RU подготовило полный список мероприятий, которые предлагается посетить тюменцам на выходных.
В субботу, 21 мая, в рамках «Ночи музеев» можно посетить:
- Дом-музей Машарова (улица Ленина, 24)
16:00 — 20:00 Мастер-классы и спектакли для детей для детей. Стоимость билетов от 100 до 400 рублей.
18:00 — 23:00 Мероприятия для взрослых. Стоимость билетов от 150 до 300 рублей.
- Усадьба Колокольниковых (улица Республики, 18)
16:00 — 20:00 Мероприятия для детей. Стоимость билетов от 100 до 350 рублей. Также есть бесплатные мероприятия.
20:00 — 23:59 Программа для взрослых. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей. Большая часть мероприятий проводится бесплатно.
- Музей «Городская дума» (улица Ленина, 2)
16:00 — 23:00 Мероприятия без возрастных ограничений. Стоимость участия от 100 до 650 рублей.
- Музейный комплекс имени И.Я. Словцова (Советская, 63)
18:00 — 00:00 Без возрастных ограничений. Стоимость билетов от 100 до 150 рублей, дошкольникам вход бесплатно.
Непричастные к фестивалю мероприятия:
- 9:00 — 18:00 Профориентационный Фестиваль «МАЯК-2022» для школьников и их родителей. Место проведения: площадь 400-летия Тюмени. Участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться.
- 18:00 Пьеса «Ричард третий». Место проведения: Тюменский драматический театр, большой зал (улица Республики, 129). Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей.
- 18:00 — 21:30 Игра «Денежный поток». Место проведения: «Точка кипения» Тюмень (улица Республики, 142, этаж 2)
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21:00 — 02:00 Ночь «Конторы». Место проведения: Контора Пароходства (улица 25-го Октября, 23А строение 1). Вход бесплатный, но требуется регистрация на мероприятие.
В воскресенье, 22 мая, жители Тюмени смогут посетить благотворительную ярмарку и интеллектуальные игры
- 09:00 — 13:00 Пятые интеллектуальные игры школы математики «Команда Будущего». Место проведения:
- 12:00 Благотворительная ярмарка. Место проведения: Контора Пароходства (улица 25-го Октября, 23А строение 1.
- 16:00 — 18:00 Акселератор «Startup Sprint». Место проведения: «Точка кипения» Тюмень (улица Республики, 142, 2-й этаж)
- 17:00 Балет «Спящая красавица». Место проведения: Стоимость билетов от 1400 до 2000 рублей.
- 19:00 Спектакль «Антон Павлович, извините: «Чайка». Место проведения: Молодежный театральный центр «Космос» (улица Республики 165А). Стоимость билетов 300 рублей.
- 21:00 Моноспектакль «Ухо Ван Гога». Место проведения: Тюменский драматический театр, сцена Молодость (улица Республики, 129). Стоимость билетов от 600 до 1000 рублей.