Welt: Шредеру поставили ультиматум из-за его связей с Россией

18 мая 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Европа требует, чтобы Герхард Шредер отказался от своего поста в «Роснефти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутаты Европарламент хотят ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который также является председателем совета директоров «Роснефти». Об этом сообщает издание Die Welt, которое ознакомилось с проектом резолюции. Кроме того, в санкционный список хотят включить австрийского дипломата, бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсль. «После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях они „настоятельно требуют, чтобы другие, такие как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое“», — передает Die Welt. Австрийский дипломат так же, как и бывший канцлер Германии, входит в состав совета директоров «Роснефть». Издание отмечает, что проект резолюции — это сигнал Кнайсль и Шредеру. В случае, если они останутся на своих постах в «Роснефти», то их имена будут внесены в санкционный список вместе с российскими олигархами, политиками и крупными компаниями. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить Шредера должности в Бундестаге. По данным Bloomberg, причиной стали тесные связи экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным и Москвой. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц припросил Шредера уйти из российских госкомпаний из-за спецоперации РФ на Украине. Из-за начала специальной операции на Украине страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны. В шестой, еще не принятый пакет входит эмбарго на импорт нефти, но не все члены ЕС согласны с такими ограничениями из-за зависимости от энергоресурсов РФ.

Депутаты Европарламент хотят ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который также является председателем совета директоров «Роснефти». Об этом сообщает издание Die Welt, которое ознакомилось с проектом резолюции. Кроме того, в санкционный список хотят включить австрийского дипломата, бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсль. «После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях они „настоятельно требуют, чтобы другие, такие как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое“», — передает Die Welt. Австрийский дипломат так же, как и бывший канцлер Германии, входит в состав совета директоров «Роснефть». Издание отмечает, что проект резолюции — это сигнал Кнайсль и Шредеру. В случае, если они останутся на своих постах в «Роснефти», то их имена будут внесены в санкционный список вместе с российскими олигархами, политиками и крупными компаниями. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить Шредера должности в Бундестаге. По данным Bloomberg, причиной стали тесные связи экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным и Москвой. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц припросил Шредера уйти из российских госкомпаний из-за спецоперации РФ на Украине. Из-за начала специальной операции на Украине страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны. В шестой, еще не принятый пакет входит эмбарго на импорт нефти, но не все члены ЕС согласны с такими ограничениями из-за зависимости от энергоресурсов РФ.