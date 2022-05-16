У Евросоюза не получилось принять шестой пакет санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Страны ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Информацию передает ТАСС. Глава дипломатии добавил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт нефти.

Страны Евросоюза обсуждают введение коллективного эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Информацию передает ТАСС. Глава дипломатии добавил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт нефти. Страны Евросоюза обсуждают введение коллективного эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...