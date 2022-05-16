У Евросоюза не получилось принять шестой пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Информацию передает ТАСС. Глава дипломатии добавил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт нефти.
Страны Евросоюза обсуждают введение коллективного эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти.
Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Информацию передает ТАСС. Глава дипломатии добавил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт нефти. Страны Евросоюза обсуждают введение коллективного эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти.