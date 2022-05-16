У Евросоюза не получилось принять шестой пакет санкций против РФ

16 мая 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Страны ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Информацию передает ТАСС. Глава дипломатии добавил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт нефти. Страны Евросоюза обсуждают введение коллективного эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Информацию передает ТАСС. Глава дипломатии добавил, что не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт нефти. Страны Евросоюза обсуждают введение коллективного эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти.