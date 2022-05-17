В Челябинской области пройдет «Ночь музеев». Афиша

18 мая 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Учреждения культуры Челябинской области 21 мая будут принимать посетителей до глубокой ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Акция «Ночь музеев» в Челябинской области, как и по всей стране, пройдет 21 мая. В рамках темы «Мода на традиции» музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время, сообщили URA.RU в пресс-службе минкультуры региона. В этот день для южноуральцев проведут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, а также мероприятия в разных форматах оффлайн/онлайн. К «Ночи музеев» присоединятся частные галереи, театры и учебные заведения. Мероприятия перечислены в специально подготовленных для жителей региона афишах. Полностью программу мероприятий, до отдельных муниципалитетов включительно, можно посмотреть здесь. Скрин: пресс-служба минкультуры Челябинской области Скрин: пресс-служба минкультуры Челябинской области

Акция «Ночь музеев» в Челябинской области, как и по всей стране, пройдет 21 мая. В рамках темы «Мода на традиции» музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время, сообщили URA.RU в пресс-службе минкультуры региона. В этот день для южноуральцев проведут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, а также мероприятия в разных форматах оффлайн/онлайн. К «Ночи музеев» присоединятся частные галереи, театры и учебные заведения. Мероприятия перечислены в специально подготовленных для жителей региона афишах. Полностью программу мероприятий, до отдельных муниципалитетов включительно, можно посмотреть здесь.