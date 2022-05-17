17 мая 2022

В Челябинской области пройдет «Ночь музеев». Афиша

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День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, экспонат, челябинский метеорит, исторический музей
Учреждения культуры Челябинской области 21 мая будут принимать посетителей до глубокой ночи Фото:

Акция «Ночь музеев» в Челябинской области, как и по всей стране, пройдет 21 мая. В рамках темы «Мода на традиции» музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время, сообщили URA.RU в пресс-службе минкультуры региона.

В этот день для южноуральцев проведут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, а также мероприятия в разных форматах оффлайн/онлайн. К «Ночи музеев» присоединятся частные галереи, театры и учебные заведения. Мероприятия перечислены в специально подготовленных для жителей региона афишах. Полностью программу мероприятий, до отдельных муниципалитетов включительно, можно посмотреть здесь.

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Акция «Ночь музеев» в Челябинской области, как и по всей стране, пройдет 21 мая. В рамках темы «Мода на традиции» музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время, сообщили URA.RU в пресс-службе минкультуры региона. В этот день для южноуральцев проведут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, а также мероприятия в разных форматах оффлайн/онлайн. К «Ночи музеев» присоединятся частные галереи, театры и учебные заведения. Мероприятия перечислены в специально подготовленных для жителей региона афишах. Полностью программу мероприятий, до отдельных муниципалитетов включительно, можно посмотреть здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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