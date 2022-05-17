У курганских сирот начали забирать бесплатные квартиры

В Курганской области у семи детей-сирот забрали жилье из-за долгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сирот, имеющих крупные долги за коммунальные услуги, начали выселять из муниципальных квартир. Об этом сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина на комитете по социальной политике областной Думы, передает корреспондент URA.RU.

«Задолженность детей-сирот в Курганской области (без данных города Кургана) составляет более 44 млн рублей за коммунальные услуги, более 6 млн рублей — за найм. В связи с тем, что в соответствии с законодательством данное нарушение является основанием для расторжения договора, департаментом совместно с органами местного самоуправления организована работа по расторжению договоров соцнайма. Тотечно, не массово, в отношении злостных нарушителей, имеющих другое жилье. Направлено 33 исковых заявления в суд, 7 положительных решений судов есть», — рассказала Яна Юрина.

По словам чиновницы, квартиры по решениям судов уже высвобождены. После ремонта они будут предоставлены другим детям-сиротам, стоящим в очереди на жилье. Проверка использования жилья детей-сирот в регионе показала, что из 2 тысяч квартир 919 — пустуют по разным причинам. По данным муниципалитетов, 119 сирот не живут в квартирах, так как учатся в других регионах, 32 — проходят службу в армии, 55 — отбывают сроки в колониях. По 311 помещениям установить местонахождениях нанимателей не удалось. Всего, по данным на начало 2022 года, в Курганской области в очереди на получение жилья стоят 1749 детей-сирот старше 18 лет.