17 мая 2022

Тюменский депутат получил официальный статус в Госдуме

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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, ульянов владимир
Депутат облдумы Владимир Ульянов будет курировать прохождение тюменских законов в Госдуме Фото:

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов назначен представителем регионального парламента в Госдуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облдумы.

«Законодатели проголосовали за проект постановления облдумы о назначении Владимира Ульянова представителем в Государственной думе ФС РФ при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных тюменским региональным парламентом», — рассказали в думе. Окончательно проект будет утвержден на общем заседании парламента 26 мая.

Ульянов является старожилом тюменской политики. С 1990 по 1994 годы он работал заместителем председателя и председателем Тюменского областного Совета народных депутатов, участвовал в разработке Конституции РФ. С 2011 бессменно избирается в состав облдумы от «Единой России».

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Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов назначен представителем регионального парламента в Госдуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облдумы. «Законодатели проголосовали за проект постановления облдумы о назначении Владимира Ульянова представителем в Государственной думе ФС РФ при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных тюменским региональным парламентом», — рассказали в думе. Окончательно проект будет утвержден на общем заседании парламента 26 мая. Ульянов является старожилом тюменской политики. С 1990 по 1994 годы он работал заместителем председателя и председателем Тюменского областного Совета народных депутатов, участвовал в разработке Конституции РФ. С 2011 бессменно избирается в состав облдумы от «Единой России».
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