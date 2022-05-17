Тюменский депутат получил официальный статус в Госдуме

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов назначен представителем регионального парламента в Госдуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облдумы.
«Законодатели проголосовали за проект постановления облдумы о назначении Владимира Ульянова представителем в Государственной думе ФС РФ при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных тюменским региональным парламентом», — рассказали в думе. Окончательно проект будет утвержден на общем заседании парламента 26 мая.
Ульянов является старожилом тюменской политики. С 1990 по 1994 годы он работал заместителем председателя и председателем Тюменского областного Совета народных депутатов, участвовал в разработке Конституции РФ. С 2011 бессменно избирается в состав облдумы от «Единой России».
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Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов назначен представителем регионального парламента в Госдуме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облдумы. «Законодатели проголосовали за проект постановления облдумы о назначении Владимира Ульянова представителем в Государственной думе ФС РФ при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных тюменским региональным парламентом», — рассказали в думе. Окончательно проект будет утвержден на общем заседании парламента 26 мая. Ульянов является старожилом тюменской политики. С 1990 по 1994 годы он работал заместителем председателя и председателем Тюменского областного Совета народных депутатов, участвовал в разработке Конституции РФ. С 2011 бессменно избирается в состав облдумы от «Единой России».