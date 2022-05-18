В Нижнем Тагиле двух дорожных рабочих завалило землей. Видео

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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Рабочих с места происшествия отправили в больницу Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое рабочих попали под обвал грунта при проведении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

«[18 мая], примерно в 13.30., диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил звонок — в частном секторе по улице Киевская при проведении земляных работ произошел обвал земли и засыпало двух рабочих. Спасатели работали грамотно и быстро, в любой момент мог произойти повторный обвал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасенных работников на карете скорой помощи доставили в больницу. «У обоих пострадавших переломы ног. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает», — уточняет пресс-служба центра.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое рабочих попали под обвал грунта при проведении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения». «[18 мая], примерно в 13.30., диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил звонок — в частном секторе по улице Киевская при проведении земляных работ произошел обвал земли и засыпало двух рабочих. Спасатели работали грамотно и быстро, в любой момент мог произойти повторный обвал», — говорится в сообщении пресс-службы. Спасенных работников на карете скорой помощи доставили в больницу. «У обоих пострадавших переломы ног. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает», — уточняет пресс-служба центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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