Рабочих с места происшествия отправили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое рабочих попали под обвал грунта при проведении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

«[18 мая], примерно в 13.30., диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил звонок — в частном секторе по улице Киевская при проведении земляных работ произошел обвал земли и засыпало двух рабочих. Спасатели работали грамотно и быстро, в любой момент мог произойти повторный обвал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасенных работников на карете скорой помощи доставили в больницу. «У обоих пострадавших переломы ног. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает», — уточняет пресс-служба центра.