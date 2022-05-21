Диетолог назвала 3 самых вредных и популярных салата у россиян

22 мая 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

У россиян самыми популярными салатами являются те, которые заправлены майонезом Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Самыми вредными среди популярных салатов у россиян являются оливье, селедка под шубой и мимоза. Об этом в беседе с URA.RU заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещается горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой. Большое количество соли и все вместе получается сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. К этому идет еще гарнир, мясо. Это сумасшедший рацион. Для одного приема пищи это очень много», — сказал Ирина Писарева. «Второй салат — это селедка под шубой. Они примерно одинаковы по популярности с оливье. Никто не делает его ни с йогуртом, ни со сметаной. 90% людей его делают с майонезом, в котором большое количество добавок соли и сахара. Второе — в нем тоже смешиваются разные продукты, картофель, яйца, которые часто бывают аллергенными, селедка, а она достаточно соленая. Людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан», — отметила диетолог. «Третий салат — мимоза. Наверное, все майонезные салаты самые популярные у россиян», — добавила она. Однако любой салат можно сделать менее вредным для здоровья, подчеркнула нутрициолог. «Если рассматривать оливье, то менять колбасу на куриное филе. Его даже не нужно дополнительно солить, потому что он уже будет достаточно соленым из-за общего количества разных ингредиентов. Майонез заменить йогуртовым соусом. Можно даже с оливковым маслом. Салат будет менее калорийным и больше полезным. Также многие заменяют яйца на авокадо. В авокадо полезные жиры и он не способствует выработке плохого холестерина, а в желтке яйца его много», — заключила Писарева.

Самыми вредными среди популярных салатов у россиян являются оливье, селедка под шубой и мимоза. Об этом в беседе с URA.RU заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещается горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой. Большое количество соли и все вместе получается сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. К этому идет еще гарнир, мясо. Это сумасшедший рацион. Для одного приема пищи это очень много», — сказал Ирина Писарева. «Второй салат — это селедка под шубой. Они примерно одинаковы по популярности с оливье. Никто не делает его ни с йогуртом, ни со сметаной. 90% людей его делают с майонезом, в котором большое количество добавок соли и сахара. Второе — в нем тоже смешиваются разные продукты, картофель, яйца, которые часто бывают аллергенными, селедка, а она достаточно соленая. Людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан», — отметила диетолог. «Третий салат — мимоза. Наверное, все майонезные салаты самые популярные у россиян», — добавила она. Однако любой салат можно сделать менее вредным для здоровья, подчеркнула нутрициолог. «Если рассматривать оливье, то менять колбасу на куриное филе. Его даже не нужно дополнительно солить, потому что он уже будет достаточно соленым из-за общего количества разных ингредиентов. Майонез заменить йогуртовым соусом. Можно даже с оливковым маслом. Салат будет менее калорийным и больше полезным. Также многие заменяют яйца на авокадо. В авокадо полезные жиры и он не способствует выработке плохого холестерина, а в желтке яйца его много», — заключила Писарева.