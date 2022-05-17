В ЯНАО парапланерист упал в реку

18 мая 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Причины ЧП пока неизвестны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в реку Седэяха упал парапланерист. Сотрудники МЧС приступили к поискам, сообщается в telegram-канале «Ямал-медиа». «По неизвестным пока причинам параплан стал резко снижаться и упал в реку Седэяха. Возможны неполадки с техникой. Его сейчас ищут спасатели. Сильное течение осложняет поиски», — указано в сообщении. Очевидцы сообщают, что парапланеристов было двое. Второй совершил посадку в районе городского пляжа. О состоянии пилота данных пока нет. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в районе Байдорадской губы, Ямальский район (ЯНАО) пропали 11 кочевников, среди них находилось пятеро детей. На поиски были отправлены спасатели.

В Новом Уренгое (ЯНАО) в реку Седэяха упал парапланерист. Сотрудники МЧС приступили к поискам, сообщается в telegram-канале «Ямал-медиа». «По неизвестным пока причинам параплан стал резко снижаться и упал в реку Седэяха. Возможны неполадки с техникой. Его сейчас ищут спасатели. Сильное течение осложняет поиски», — указано в сообщении. Очевидцы сообщают, что парапланеристов было двое. Второй совершил посадку в районе городского пляжа. О состоянии пилота данных пока нет. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в районе Байдорадской губы, Ямальский район (ЯНАО) пропали 11 кочевников, среди них находилось пятеро детей. На поиски были отправлены спасатели.