17 мая 2022

В ЯНАО парапланерист упал в реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, параплан, парапланерист, парашют крыло
Причины ЧП пока неизвестны Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в реку Седэяха упал парапланерист. Сотрудники МЧС приступили к поискам, сообщается в telegram-канале «Ямал-медиа».

«По неизвестным пока причинам параплан стал резко снижаться и упал в реку Седэяха. Возможны неполадки с техникой. Его сейчас ищут спасатели. Сильное течение осложняет поиски», — указано в сообщении.

Очевидцы сообщают, что парапланеристов было двое. Второй совершил посадку в районе городского пляжа. О состоянии пилота данных пока нет. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в районе Байдорадской губы, Ямальский район (ЯНАО) пропали 11 кочевников, среди них находилось пятеро детей. На поиски были отправлены спасатели.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в реку Седэяха упал парапланерист. Сотрудники МЧС приступили к поискам, сообщается в telegram-канале «Ямал-медиа». «По неизвестным пока причинам параплан стал резко снижаться и упал в реку Седэяха. Возможны неполадки с техникой. Его сейчас ищут спасатели. Сильное течение осложняет поиски», — указано в сообщении. Очевидцы сообщают, что парапланеристов было двое. Второй совершил посадку в районе городского пляжа. О состоянии пилота данных пока нет. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в районе Байдорадской губы, Ямальский район (ЯНАО) пропали 11 кочевников, среди них находилось пятеро детей. На поиски были отправлены спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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