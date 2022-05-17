На переправе через реку в ЯНАО пропали люди, среди них есть дети

17 мая 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

В ЯНАО с 12 по 14 мая пропало две группы кочевников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В районе Байдорадской губы, Ямальский район (ЯНАО) пропали 11 кочевников, среди них находилось пятеро детей. На поиски вылетели спасатели. Об этом URA.RU сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. «Поисково-спасательные работы в Ямальском районе. В районе Байдарадской губы: поиски 11 граждан (из них 5 несовершеннолетних), которые 12 мая на двух снегоходах выехали из села Панаевск к себе в чум. На поиски вылетели спасатели на вертолете МИ-8», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что по мере поступления информации о происходящем, будут сообщать дополнительно. Ранее другая группа кочевников не смогла добраться к себе в чум из Паневска из-за разлива воды. Тогда спасатели искали 22 человека. Обновлено в 16:28 В департаменте гражданской защиты сообщили, что пропавшие были найдены. «14 граждан (из них 6 несовершеннолетних), доставлены в чум к месту проживания. В медпомощи не нуждаются», — уточнили в ведомстве.

В районе Байдорадской губы, Ямальский район (ЯНАО) пропали 11 кочевников, среди них находилось пятеро детей. На поиски вылетели спасатели. Об этом URA.RU сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. «Поисково-спасательные работы в Ямальском районе. В районе Байдарадской губы: поиски 11 граждан (из них 5 несовершеннолетних), которые 12 мая на двух снегоходах выехали из села Панаевск к себе в чум. На поиски вылетели спасатели на вертолете МИ-8», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что по мере поступления информации о происходящем, будут сообщать дополнительно. Ранее другая группа кочевников не смогла добраться к себе в чум из Паневска из-за разлива воды. Тогда спасатели искали 22 человека. Обновлено в 16:28 В департаменте гражданской защиты сообщили, что пропавшие были найдены. «14 граждан (из них 6 несовершеннолетних), доставлены в чум к месту проживания. В медпомощи не нуждаются», — уточнили в ведомстве.