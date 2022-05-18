18 мая 2022
17 мая 2022

В ХМАО на автомобиль упал столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., деревня, лэп, поселок, деревянные дома, столбы с проводами
ЧП произошло по вине мусоровоза, сообщила хозяйка машины Фото:

В поселке Пионерский Советского района (ХМАО) деревянный столб упал на машину. Происшествие случилось в районе больничной парковки, сообщается в паблике «ПвП» (Подслушано пгт. Пионерский) в соцсети «ВКонтакте».

«Чудеса стабильности возле дома 73 по улице Советская. На автомобиль упала деревянная опора», — пишет автор поста Денис Такунцев.

«Мусоровоз задел провода и столб упал на машину. Страховка оплатит», — сообщила пользователь Татьяна Заботкина-Береснева, представившаяся владелицей автомобиля. В администрацию поселка отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в крупном поселке Березовского района ХМАО Саранпауле произошел коллапс. Из-за украденного жителями электрического кабеля около 2,5 тысячи человек остались без топлива и связи.

Столб, упавший в Пионерском
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В поселке Пионерский Советского района (ХМАО) деревянный столб упал на машину. Происшествие случилось в районе больничной парковки, сообщается в паблике «ПвП» (Подслушано пгт. Пионерский) в соцсети «ВКонтакте». «Чудеса стабильности возле дома 73 по улице Советская. На автомобиль упала деревянная опора», — пишет автор поста Денис Такунцев. «Мусоровоз задел провода и столб упал на машину. Страховка оплатит», — сообщила пользователь Татьяна Заботкина-Береснева, представившаяся владелицей автомобиля. В администрацию поселка отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в крупном поселке Березовского района ХМАО Саранпауле произошел коллапс. Из-за украденного жителями электрического кабеля около 2,5 тысячи человек остались без топлива и связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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