Бизнесмен Потанин стал владельцем еще одного банка

Сделка по продаже Росбанка Владимиру Потанину была согласована властями РФФото: официальный сайт Президента РФ
Инвестиционная компания «Интеррос», которая принадлежит российскому предпринимателю, совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанин, закрыла сделку по покупке Росбанка у группы Societe Generale. Об этом сообщает пресс-служба «Интерроса».
«Компания „Интеррос“ и группа Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в российском Росбанке и в ее страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
Инвестиционная компания «Интеррос», которая принадлежит российскому предпринимателю, совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанин, закрыла сделку по покупке Росбанка у группы Societe Generale. Об этом сообщает пресс-служба «Интерроса». «Компания „Интеррос“ и группа Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в российском Росбанке и в ее страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей. Ранее Societe Generale объявило о прекращении деятельности в России и объявила о продаже Росбанка. Его состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов. В конце апреля Потанин выкупил долю предпринимателя Олега Тинькова в головной организации Тинькофф-банка. Forbes признал Владимира Потанина вторым самым богатым человеком России.