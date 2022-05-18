18 мая 2022

Бизнесмен Потанин стал владельцем еще одного банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Потанин Владимир, потанин владимир
Сделка по продаже Росбанка Владимиру Потанину была согласована властями РФ Фото:

Инвестиционная компания «Интеррос», которая принадлежит российскому предпринимателю, совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанин, закрыла сделку по покупке Росбанка у группы Societe Generale. Об этом сообщает пресс-служба «Интерроса».

«Компания „Интеррос“ и группа Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в российском Росбанке и в ее страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей. Ранее Societe Generale объявило о прекращении деятельности в России и объявила о продаже Росбанка. Его состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов. В конце апреля Потанин выкупил долю предпринимателя Олега Тинькова в головной организации Тинькофф-банка. Forbes признал Владимира Потанина вторым самым богатым человеком России.

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Инвестиционная компания «Интеррос», которая принадлежит российскому предпринимателю, совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанин, закрыла сделку по покупке Росбанка у группы Societe Generale. Об этом сообщает пресс-служба «Интерроса». «Компания „Интеррос“ и группа Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в российском Росбанке и в ее страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей. Ранее Societe Generale объявило о прекращении деятельности в России и объявила о продаже Росбанка. Его состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов. В конце апреля Потанин выкупил долю предпринимателя Олега Тинькова в головной организации Тинькофф-банка. Forbes признал Владимира Потанина вторым самым богатым человеком России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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