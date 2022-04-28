Стал известен покупатель доли Олега Тинькова в TCS Group

29 апреля 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Долю Олега Тинькова в TCS Group Holding покупает холдинг Владимира Потанина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Долю бизнесмена Олега Тинькова в TCS Group Holding покупает холдинг Владимира Потанина. Предложение о продаже акций поступило в марте. «Покупателем принадлежащих предпринимателю Олегу Тинькову 35% акций TCS Group Holding, головной организации Тинькофф-банка, стал холдинг „Интеррос“ Владимира Потанина», — сообщают источники « Коммерсанта». Там отметили, что представители Тинькова вышли с предложением о продаже к потенциальным покупателям во второй половине марта. Ранее сообщалось, что основатель банка Олег Тиньков высказался против специальной операции на Украине. После этого в банке сообщили, что Тиньков не принимает решений в компании, а вандал испортил банкомат «Тинькофф» в одном из торговых центров Екатеринбурга, так он выразил свой протест бизнесмену. Позже стало известно, что Банк «Тинькофф» сменит название из-за слов Тинькова про Украину. Затем появилась информация, что бизнесмен Олег Тиньков собирается продать оформленную на семейный траст 35-процентную долю в TCS Group (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами), об этом рассказали РБК два источника и знакомый продавца. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Долю бизнесмена Олега Тинькова в TCS Group Holding покупает холдинг Владимира Потанина. Предложение о продаже акций поступило в марте. «Покупателем принадлежащих предпринимателю Олегу Тинькову 35% акций TCS Group Holding, головной организации Тинькофф-банка, стал холдинг „Интеррос“ Владимира Потанина», — сообщают источники «Коммерсанта». Там отметили, что представители Тинькова вышли с предложением о продаже к потенциальным покупателям во второй половине марта. Ранее сообщалось, что основатель банка Олег Тиньков высказался против специальной операции на Украине. После этого в банке сообщили, что Тиньков не принимает решений в компании, а вандал испортил банкомат «Тинькофф» в одном из торговых центров Екатеринбурга, так он выразил свой протест бизнесмену. Позже стало известно, что Банк «Тинькофф» сменит название из-за слов Тинькова про Украину. Затем появилась информация, что бизнесмен Олег Тиньков собирается продать оформленную на семейный траст 35-процентную долю в TCS Group (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами), об этом рассказали РБК два источника и знакомый продавца.