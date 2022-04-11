Бизнесмен Потанин купил банк

11 апреля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Компания Владимира Потанина «Интеррос» стала основным акционером Росбанка Фото: официальный сайт Президента РФ Инвестиционная компания «Интеррос», владельцем которой является бизнесмен Владимир Потанин, выкупила акции Росбанка. Предыдущим владельцем акций была французская группа Societe Generale, которая прекратила свою деятельность в России. «Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании „Интеррос Капитал“, предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению… финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — следует из заявления Societe Generale, опубликованного на сайте компании. Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Сумма сделки не сообщается. Согласно условиям сделки, Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России, отмечает «Национальная служба новостей». Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей. Ранее Forbes признал Владимира Потанина вторым самым богатым человеком России. Его состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инвестиционная компания «Интеррос», владельцем которой является бизнесмен Владимир Потанин, выкупила акции Росбанка. Предыдущим владельцем акций была французская группа Societe Generale, которая прекратила свою деятельность в России. «Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании „Интеррос Капитал“, предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению… финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — следует из заявления Societe Generale, опубликованного на сайте компании. Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Сумма сделки не сообщается. Согласно условиям сделки, Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России, отмечает «Национальная служба новостей». Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей. Ранее Forbes признал Владимира Потанина вторым самым богатым человеком России. Его состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов.