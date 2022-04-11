Бизнесмен Потанин купил банк

Компания Владимира Потанина «Интеррос» стала основным акционером РосбанкаФото: официальный сайт Президента РФ
Инвестиционная компания «Интеррос», владельцем которой является бизнесмен Владимир Потанин, выкупила акции Росбанка. Предыдущим владельцем акций была французская группа Societe Generale, которая прекратила свою деятельность в России.
«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании „Интеррос Капитал“, предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению… финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — следует из заявления Societe Generale, опубликованного на сайте компании.
Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Сумма сделки не сообщается. Согласно условиям сделки, Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России, отмечает «Национальная служба новостей». Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей.
Инвестиционная компания «Интеррос», владельцем которой является бизнесмен Владимир Потанин, выкупила акции Росбанка. Предыдущим владельцем акций была французская группа Societe Generale, которая прекратила свою деятельность в России. «Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании „Интеррос Капитал“, предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению… финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — следует из заявления Societe Generale, опубликованного на сайте компании. Группа Societe Generale являлась основным акционером Росбанка и владела 99% акций банка. Сумма сделки не сообщается. Согласно условиям сделки, Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России, отмечает «Национальная служба новостей». Чистая прибыль Росбанка за 2020 год составила 15,529 млрд рублей. Ранее Forbes признал Владимира Потанина вторым самым богатым человеком России. Его состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов.