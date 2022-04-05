Раскритиковавший решение Путина олигарх стал самым богатым в РФ

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Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., лисин владимир
Капитал Владимира Лисина по данным Forbes составляет 18,4 миллиарда долларов Фото:
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Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes. Его капитал журнал оценивает в 18,4 миллиарда долларов. Ранее Лисин был замечен в числе лиц, которые раскритиковали президента России Владимира Путина за решение о продажи российского природного газа недружественным странам только за рубли.

Капитал Владимира Лисина, на сегодняшний момент оценивается в 18,4 миллиарда долларов. Таким образом он обошел Владимира Потанина (17,3 миллиарда долларов), основателя telegram-канала Павла Дурова (15,1 миллиарда) и совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона (14 миллиардов).

При этом бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, которого Forbes в 2021 году признал богатейшим человеком России, оказался только на пятом месте. Сейчас журнал оценивает его состояние в 13,2 миллиарда рублей.

Ранее Лисин заявил, что расширение перечня экспортируемых за рубли товаров может выбросить Россию с международных рынков. Так он прокомментировал решение президента РФ, который подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на масштабные санкции Запада из-за спецоперации, которую Россия ведет на Украине.

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Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes. Его капитал журнал оценивает в 18,4 миллиарда долларов. Ранее Лисин был замечен в числе лиц, которые раскритиковали президента России Владимира Путина за решение о продажи российского природного газа недружественным странам только за рубли. Капитал Владимира Лисина, на сегодняшний момент оценивается в 18,4 миллиарда долларов. Таким образом он обошел Владимира Потанина (17,3 миллиарда долларов), основателя telegram-канала Павла Дурова (15,1 миллиарда) и совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона (14 миллиардов). При этом бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, которого Forbes в 2021 году признал богатейшим человеком России, оказался только на пятом месте. Сейчас журнал оценивает его состояние в 13,2 миллиарда рублей. Ранее Лисин заявил, что расширение перечня экспортируемых за рубли товаров может выбросить Россию с международных рынков. Так он прокомментировал решение президента РФ, который подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на масштабные санкции Запада из-за спецоперации, которую Россия ведет на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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