На Украине раскрыли, кто может попасть под мобилизацию

19 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Выпускники военных кафедр на Украине могут попасть под мобилизацию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине могут попасть под мобилизацию выпускники военных кафедр, это случится, если будет принят законопроект о ее продлении с 25 мая. Об этом говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект. Он предлагает продлить всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней с 25 мая. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. В первую очередь бывшие военнослужащие с боевым опытом, отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе. После военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года. Затем могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также иные лица, не имеющие возрастных и физических ограничений. Всеобщая мобилизация на Украине объявлялась сроком на три месяца. Соответствующий указ был одобрен украинским парламентом 3 марта, он коснулся мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В Министерстве обороны Украины заявляли о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В ведомстве отметили, что в данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров. Ранее сообщалось, что власти Украины планируют мобилизовать миллион человек. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине могут попасть под мобилизацию выпускники военных кафедр, это случится, если будет принят законопроект о ее продлении с 25 мая. Об этом говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект. Он предлагает продлить всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней с 25 мая. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. В первую очередь бывшие военнослужащие с боевым опытом, отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе. После военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года. Затем могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также иные лица, не имеющие возрастных и физических ограничений. Всеобщая мобилизация на Украине объявлялась сроком на три месяца. Соответствующий указ был одобрен украинским парламентом 3 марта, он коснулся мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В Министерстве обороны Украины заявляли о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В ведомстве отметили, что в данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров. Ранее сообщалось, что власти Украины планируют мобилизовать миллион человек. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны.