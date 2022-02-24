Зеленский подписал указ о мобилизации на Украине

25 февраля 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине На Украине решено обеспечить поддержание мобилизационной готовности. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский. «Объявить и провести всеобщую мобилизацию», — говорится в документе, опубликованном в ночь на 25 февраля. Это решение было принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований». Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами. Кроме того, были слышны взрывы в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Известно о 57 погибших и 169 раненных в результате военных действий на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине решено обеспечить поддержание мобилизационной готовности. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский. «Объявить и провести всеобщую мобилизацию», — говорится в документе, опубликованном в ночь на 25 февраля. Это решение было принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований». Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами. Кроме того, были слышны взрывы в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Известно о 57 погибших и 169 раненных в результате военных действий на Украине.