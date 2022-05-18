18 мая 2022

В Первоуральске водитель спасся из горящего трактора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, пожарные, последствия, днр, донецк, взрыв, точка у, обстрел, терракт
Водитель экскаватора почувствовал запах гари и вышел из салона Фото:

На оживленном перекрестке в Первоуральске (Свердловская область) 18 мая загорелся экскаватор-погрузчик. Водитель, почувствовав запах гари, успел покинуть салон, сообщили в ГИБДД Первоуральска.

«56-летний водитель, управляя экскаватором, двигался со стороны Московского тракта в направлении улицы Береговой. Во время движения почувствовал запах гари. Остановив экскаватор и заглянув в моторный отсек, мужчина заметил возгорание», — рассказала представитель городского ГИБДД Олеся Токарева журналистам ТК «Интерра».

На месте ЧП работали две пожарные машины и семь спасателей. Они потушили огонь, затем эвакуировали транспорт с дороги. Дорожные службы очистили проезжую часть от загрязнений, в том числе от разлива мазута. Позже в администрации Первоуральска сообщили, что спецтехника принадлежала подрядчику энергетической копании «Т Плюс». URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании. Ранее мы сообщали о другом дорожном происшествии — в аварии на Пермском тракте под Екатеринбургом погибли три дорожных рабочих и водитель грузовика из Нижегородской области.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
На оживленном перекрестке в Первоуральске (Свердловская область) 18 мая загорелся экскаватор-погрузчик. Водитель, почувствовав запах гари, успел покинуть салон, сообщили в ГИБДД Первоуральска. «56-летний водитель, управляя экскаватором, двигался со стороны Московского тракта в направлении улицы Береговой. Во время движения почувствовал запах гари. Остановив экскаватор и заглянув в моторный отсек, мужчина заметил возгорание», — рассказала представитель городского ГИБДД Олеся Токарева журналистам ТК «Интерра». На месте ЧП работали две пожарные машины и семь спасателей. Они потушили огонь, затем эвакуировали транспорт с дороги. Дорожные службы очистили проезжую часть от загрязнений, в том числе от разлива мазута. Позже в администрации Первоуральска сообщили, что спецтехника принадлежала подрядчику энергетической копании «Т Плюс». URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании. Ранее мы сообщали о другом дорожном происшествии — в аварии на Пермском тракте под Екатеринбургом погибли три дорожных рабочих и водитель грузовика из Нижегородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...