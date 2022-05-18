Водитель экскаватора почувствовал запах гари и вышел из салона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На оживленном перекрестке в Первоуральске (Свердловская область) 18 мая загорелся экскаватор-погрузчик. Водитель, почувствовав запах гари, успел покинуть салон, сообщили в ГИБДД Первоуральска.

«56-летний водитель, управляя экскаватором, двигался со стороны Московского тракта в направлении улицы Береговой. Во время движения почувствовал запах гари. Остановив экскаватор и заглянув в моторный отсек, мужчина заметил возгорание», — рассказала представитель городского ГИБДД Олеся Токарева журналистам ТК «Интерра».

На месте ЧП работали две пожарные машины и семь спасателей. Они потушили огонь, затем эвакуировали транспорт с дороги. Дорожные службы очистили проезжую часть от загрязнений, в том числе от разлива мазута. Позже в администрации Первоуральска сообщили, что спецтехника принадлежала подрядчику энергетической копании «Т Плюс». URA.RU обратилось за комментарием к представителям компании. Ранее мы сообщали о другом дорожном происшествии — в аварии на Пермском тракте под Екатеринбургом погибли три дорожных рабочих и водитель грузовика из Нижегородской области.