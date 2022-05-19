Депутаты Госдумы предложили освободить россиян от важного налога

19 мая 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

Наследников жилья хотят освободить от НДФЛ при продаже квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Разработали законопроект, касающийся налогообложения при продаже наследства, доставшегося от близких родственников. Предлагаем освободить от НДФЛ доход от продажи недвижимости, унаследованной от родных, кадастровой стоимостью ниже 20 млн рублей, даже если продажа осуществляется до истечения трех лет владения объектом», — написал Нилов. Согласно действующему российскому законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры. Это относиться и к недвижимости, доставшейся от родственников. По закону, если человек получил квартиру в наследство и решил ее продать, то ему придется платить НДФЛ, так как квартира досталась наследнику бесплатно.

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Разработали законопроект, касающийся налогообложения при продаже наследства, доставшегося от близких родственников. Предлагаем освободить от НДФЛ доход от продажи недвижимости, унаследованной от родных, кадастровой стоимостью ниже 20 млн рублей, даже если продажа осуществляется до истечения трех лет владения объектом», — написал Нилов. Согласно действующему российскому законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры. Это относиться и к недвижимости, доставшейся от родственников. По закону, если человек получил квартиру в наследство и решил ее продать, то ему придется платить НДФЛ, так как квартира досталась наследнику бесплатно.