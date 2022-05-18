18 мая 2022

Внедорожник загорелся в центре Екатеринбурга. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото к пресс-конференции
Причина возгорания автомобиля пока не называется (архивное фото) Фото:

Внедорожник УАЗ загорелся в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Репина и Верх-Исетского бульвара. По официальной информации, водитель автомобиля не пострадал. Причины возгорания неизвестны.

«Это не ДТП. Никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Дозвониться до представителей свердловского ГУ МЧС оперативно не удалось.

По словам очевидцев, из-за пожара в окрестностях пахнет гарью, а в воздух поднялся столб черного дыма. В настоящий момент автомобиль потушен.

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Внедорожник УАЗ загорелся в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Репина и Верх-Исетского бульвара. По официальной информации, водитель автомобиля не пострадал. Причины возгорания неизвестны. «Это не ДТП. Никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Дозвониться до представителей свердловского ГУ МЧС оперативно не удалось. По словам очевидцев, из-за пожара в окрестностях пахнет гарью, а в воздух поднялся столб черного дыма. В настоящий момент автомобиль потушен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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