Внедорожник загорелся в центре Екатеринбурга. Видео, фото

19 мая 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Причина возгорания автомобиля пока не называется (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Внедорожник УАЗ загорелся в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Репина и Верх-Исетского бульвара. По официальной информации, водитель автомобиля не пострадал. Причины возгорания неизвестны. «Это не ДТП. Никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Дозвониться до представителей свердловского ГУ МЧС оперативно не удалось. По словам очевидцев, из-за пожара в окрестностях пахнет гарью, а в воздух поднялся столб черного дыма. В настоящий момент автомобиль потушен. Фото: «Интересный Екатеринбург», «ВКонтакте»

Внедорожник УАЗ загорелся в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Репина и Верх-Исетского бульвара. По официальной информации, водитель автомобиля не пострадал. Причины возгорания неизвестны. «Это не ДТП. Никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Дозвониться до представителей свердловского ГУ МЧС оперативно не удалось. По словам очевидцев, из-за пожара в окрестностях пахнет гарью, а в воздух поднялся столб черного дыма. В настоящий момент автомобиль потушен.