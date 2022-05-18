Причина возгорания автомобиля пока не называется (архивное фото)
Внедорожник УАЗ загорелся в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Репина и Верх-Исетского бульвара. По официальной информации, водитель автомобиля не пострадал. Причины возгорания неизвестны.
«Это не ДТП. Никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Дозвониться до представителей свердловского ГУ МЧС оперативно не удалось.
По словам очевидцев, из-за пожара в окрестностях пахнет гарью, а в воздух поднялся столб черного дыма. В настоящий момент автомобиль потушен.
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