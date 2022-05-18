В ЯНАО неизвестные выбросили на помойку декоративных кроликов. Фото, видео

19 мая 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Шесть маленьких кроликов выбросили на помойку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные в микрорайоне Тундровый, 5 в Новом Уренгое (ЯНАО) выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Об этом в соцсетях сообщила девушка, которая на время приютила животных. «Тундровый,5, выкинули шесть декоративных кроликов. Твари, кто это сделал! Руки нужно вам оторвать, бесчувственные. Как так можно, это же ужас какой-то», — написала во «ВКонтакте» Ольга Верхоляк, которая приютила на время кроликов. Ольга Верхоляк также опубликовала фото и видео животных. На вид кроликам всего несколько месяцев. Сейчас они живут в квартире у девушки и их жизни ничего не угрожает. Ямальцы предполагают, что бывшие хозяева избавились от животных, так как собрались уезжать в отпуск. «Список отпускных животных пополняется», — добавила Саша Блум. Неравнодушные откликнулись на пост девушки и некоторые кролики уже обрели новый дом. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое мужчина выбросил собаку из окна четвертого этажа. На него возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным. Шесть маленьких кроликов оказались выброшенными на помойку Ольга Верхоляк

Неизвестные в микрорайоне Тундровый, 5 в Новом Уренгое (ЯНАО) выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Об этом в соцсетях сообщила девушка, которая на время приютила животных. «Тундровый,5, выкинули шесть декоративных кроликов. Твари, кто это сделал! Руки нужно вам оторвать, бесчувственные. Как так можно, это же ужас какой-то», — написала во «ВКонтакте» Ольга Верхоляк, которая приютила на время кроликов. Ольга Верхоляк также опубликовала фото и видео животных. На вид кроликам всего несколько месяцев. Сейчас они живут в квартире у девушки и их жизни ничего не угрожает. Ямальцы предполагают, что бывшие хозяева избавились от животных, так как собрались уезжать в отпуск. «Список отпускных животных пополняется», — добавила Саша Блум. Неравнодушные откликнулись на пост девушки и некоторые кролики уже обрели новый дом. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое мужчина выбросил собаку из окна четвертого этажа. На него возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным.