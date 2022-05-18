Федеральные власти выделят 4 млн на пермского робота-социолога

Робот-интервьюер будет проводить социологические опросы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российский федеральный фонд содействия инновациям (ФСИ) по итогам конкурса выделил 8 млн рублей двум IT проектам из Пермского края. Половина из этой суммы пойдет на разработку робота-интервьюера, который будет проводить социологические опросы. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«В число победителей вошли два разработчика из Пермского края — Дмитрий Зотин с проектом „Среда разработки Alter ego“ и Дмитрий Островский с проектом „Разработка программного обеспечения для робота-интервьюера, проводящего социологические опросы“», — сообщается на сайте. Всего от региона заявку на конкурс подавало 7 участников.

Также жюри высоко оценило еще три разработки пермяков. Среди них: программа Марии Шалимовой по распознаванию оружия в реальном времени, программа Марии Тереховой по распознаванию различий в поведении и система устранения заторов с помощью подвижных роботов регулировщиков.

Всего на конкурс по программе «Старт-Искусственный интеллект-1» подали заявку на участие 245 претендентов из 44 регионов страны. Общая сумма поданных заявок составила 958 млн рублей. Одобрено было только 45 проектов на сумму 180 млн рублей.