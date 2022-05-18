Заброшенная школа находится в пяти минутах ходьбы от главной достопримечательности Тобольска — Кремля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска заметили, что детский сад № 30, который находится в центре города на ул. Революционной, не функционирует и оказался фактически заброшенным. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Горожане уточнили, что в апреле 2020 года начался капитальный ремонт здания, но он так и не был завершен.

«На ул. Революционной (5 мин. от Кремля) наши подписчики обратили внимание на заросший травой детский сад №30, а точнее его второй корпус. Судя по информации на паспорте объекта, садик должен был открыться еще 2 года назад, но не получилось», — сообщил анонимный автор публикации.

В администрации Тобольска агентству сообщили, что в ходе ремонта детского сада был выявлен серьезный дефект конструкции здания. «При проведении капремонта указанного детского сада №30 (ул. Революционная) — после обследования его помещений, было выявлено, что здание является аварийным с возможным обрушением при эксплуатации. В целях безопасности невозможно дальнейшее нахождение в данных помещениях детского дошкольного учреждения», — пояснили там URA.RU.

В мэрии добавили, что сейчас идет разработка проектной документации нового детского сада, который будет построен в подгорной части города. «Его строительство в нижнем Посаде даст дополнительный стимул для развития этой территории», — добавили в администрации Тобольска.