Скандальному пермскому экс-прокурору грозит 13 лет колонии

Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, обвиняемого во взяточничестве, попросили приговорить к реальному сроку. Уголовное дело в отношении него рассматривается в Дзержинском районном суде. В ходе прений сторон гособвинение запросило для экс-прокурора 13 лет колонии строгого режима.
«ГособвинительЮрий Болотов попросил приговорить бывшего коллегу Мурая к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей», — пишет Properm. Кроме этого, Мурая могут лишить его чина «старший советник юстиции» и запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Мурай является фигурантом так называемого дела судебных приставов Пермского края. Он был задержан в августе 2020 года, а затем — отправлен в отставку и арестован. По версии следствия, экс-прокурор в период с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году получил в виде взяток от предпринимателей миллионы рублей.
Кроме того, Мурай являлся посредником при передаче взяток, подстрекал к превышению должностных полномочий и организации служебного подлога сотрудников службы судебных приставов. Свою вину в ходе судебного разбирательства он признал лишь частично.
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Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, обвиняемого во взяточничестве, попросили приговорить к реальному сроку. Уголовное дело в отношении него рассматривается в Дзержинском районном суде. В ходе прений сторон гособвинение запросило для экс-прокурора 13 лет колонии строгого режима. «Гособвинитель Юрий Болотов попросил приговорить бывшего коллегу Мурая к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей», — пишет Properm. Кроме этого, Мурая могут лишить его чина «старший советник юстиции» и запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе. Мурай является фигурантом так называемого дела судебных приставов Пермского края. Он был задержан в августе 2020 года, а затем — отправлен в отставку и арестован. По версии следствия, экс-прокурор в период с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году получил в виде взяток от предпринимателей миллионы рублей. Кроме того, Мурай являлся посредником при передаче взяток, подстрекал к превышению должностных полномочий и организации служебного подлога сотрудников службы судебных приставов. Свою вину в ходе судебного разбирательства он признал лишь частично.