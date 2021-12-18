В Перми раскрыли схему взяток экс-прокурора

Дзержинский районный суд Перми назначил рассмотрение дела Сергея Мурая на 23 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский экс-прокурор Сергей Мурай, уголовное дело которого передано в суд, получал взятки деньгами и имуществом от бизнесмена через посредников. Схему взяток по материалам обвинительного заключения описал perm.rbc.ru.

«Взятка в крупном размере в виде 100 тыс. рублей наличными и имущества на 300 тыс. рублей получена от бизнесмена Александра Варламова. Он опасался возбуждения уголовного дела за невыплату заработка сотрудникам своего ООО „Дорспецстрой“. Через посредников Андрея Коробова и Константина Ульянова были переданы деньги. А также реализованы три самосвала, автопогрузчик и компрессор из подконтрольного Варламову ООО „Победа“, часть выручки отдана Мураю», — пишет perm.rbc.ru.

Отмечается, что отец бизнесмена через тех же посредников выплатил 1,25 млн рублей и передал знакомому Мурая два гаража-бокса в центре Перми общей стоимостью 500 тыс. руб. За вознаграждение он просил не требовать строгого наказания в суде о преднамеренном банкротстве ЗАО «Уралсибспецстрой».

Посредником в даче крупных взяток экс-прокурор стал для бизнесмена и экс-полицейского. По данным дела, через Мурая взятки получали начальник отдела УФССП по Пермскому краю Александра Марданова и начальник УФССП Игорь Кожевников. В деле указаны семь взяток на общую сумму 188,1 млн руб.

Ранее URА.RU писало, что экс-прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса, включая получение взятки, вымогательство, подстрекательство к превышению должностных полномочий, а также в организации и подстрекательстве к служебному подлогу. Мурай был задержан и отправлен под арест в августе 2020 года, практически сразу после своей отставки. Он проходит обвиняемым по так называемому делу судебных приставов.