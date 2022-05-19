Британцы ищут убежище в McDonald’s из-за цен на электричество

19 мая 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Британцы пользуются удобствами McDonald’s из-за нехватки денег, пишет The Guardian Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за высоких цен на электричество британцы часами сидят в бургерных McDonald’s, где пользуются бесплатным Wi-Fi и принимают ванну. Об этом пишет британское агентство The Guardian. «Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и согревают их внутри. Затем они моются и чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi. Находящиеся в тяжелом положении родители и дети проводят вечера в ресторанах быстрого питания, полагаясь на такие удобства, как аварийная кухня, ванная комната и гостиная», — пишет The Guardian. Рост цен на электроэнергию вызван санкциями против России, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации западных СМИ, Великобритания сильно пострадала от введения санкций против РФ. В стране выросли не только тарифы на электричество, но и цены на продукты и бензин.

Из-за высоких цен на электричество британцы часами сидят в бургерных McDonald’s, где пользуются бесплатным Wi-Fi и принимают ванну. Об этом пишет британское агентство The Guardian. «Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и согревают их внутри. Затем они моются и чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi. Находящиеся в тяжелом положении родители и дети проводят вечера в ресторанах быстрого питания, полагаясь на такие удобства, как аварийная кухня, ванная комната и гостиная», — пишет The Guardian. Рост цен на электроэнергию вызван санкциями против России, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации западных СМИ, Великобритания сильно пострадала от введения санкций против РФ. В стране выросли не только тарифы на электричество, но и цены на продукты и бензин.