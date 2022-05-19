Британцы ищут убежище в McDonald’s из-за цен на электричество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макдональдс пока работает. Тюмень, макдоналдс, макдональдс, mcdonalds
Британцы пользуются удобствами McDonald’s из-за нехватки денег, пишет The Guardian Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за высоких цен на электричество британцы часами сидят в бургерных McDonald’s, где пользуются бесплатным Wi-Fi и принимают ванну. Об этом пишет британское агентство The Guardian.

«Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и согревают их внутри. Затем они моются и чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi. Находящиеся в тяжелом положении родители и дети проводят вечера в ресторанах быстрого питания, полагаясь на такие удобства, как аварийная кухня, ванная комната и гостиная», — пишет The Guardian.

Рост цен на электроэнергию вызван санкциями против России, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации западных СМИ, Великобритания сильно пострадала от введения санкций против РФ. В стране выросли не только тарифы на электричество, но и цены на продукты и бензин.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Из-за высоких цен на электричество британцы часами сидят в бургерных McDonald’s, где пользуются бесплатным Wi-Fi и принимают ванну. Об этом пишет британское агентство The Guardian. «Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и согревают их внутри. Затем они моются и чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi. Находящиеся в тяжелом положении родители и дети проводят вечера в ресторанах быстрого питания, полагаясь на такие удобства, как аварийная кухня, ванная комната и гостиная», — пишет The Guardian. Рост цен на электроэнергию вызван санкциями против России, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации западных СМИ, Великобритания сильно пострадала от введения санкций против РФ. В стране выросли не только тарифы на электричество, но и цены на продукты и бензин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...