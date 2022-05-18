Волонтер из ХМАО показал, во что «Азов»* превратил Мариуполь. Фото

19 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Добровольцы провели на Донбассе около трех недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство зданий Мариуполя, пострадавших в ходе боевых действий, необходимо отстраивать заново. Об этом URA.RU рассказал общественник из Нижневартовска Эдуард Гиниатуллин, который провел на Донбассе несколько недель в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса». «Проблема Мариуполя в том, что там была группировка батальона „Азов“ (признан экстремистским и запрещен в РФ). Именно они превратили город во все это. Мы были и в окрестностях, и сам город весь исколесили. Процентов 60 домов, как частных, так и многоэтажных по всему городу не подлежит восстановлению. Их нужно сносить и отстраивать заново. Плюс коммуникации: свет, газ, вода. Тоже все повреждено. Все близлежащие села и поселки городского типа — нетронуты», — рассказал Гиниатуллин. По словам общественника, многие мариупольцы продолжают жить в подвалах. Добровольцам отвозили местным жителям продукты, воду и средства связи. «Люди два месяца не имели контактов с родственниками и близкими. Сейчас вопрос с водоснабжением решается, но до этого было такое, что люди приспособились спускать воду из радиаторов и употребляли ее в пищу», — делиться общественник. Волонтеры из ХМАО в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» провели на территории Донбасса около трех недель. За это время добровольцы накормили более 15 тысяч мариупольцев и вручили жителям «коробки добра» с предметами первой необходимости. URA.RU писало и о других жителях ХМАО, отправившихся в Мариуполь с гуманитарной миссией. Так, глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский вместе с главврачом Сургутской травматологической больницы Дмитрием Гарайсом работали в Мариуполе обычными хирургами. Кроме этого, группа медиков доставила на Донбасс дефицитные лекарства. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Фото: Эдуард Гиниатуллин

Большинство зданий Мариуполя, пострадавших в ходе боевых действий, необходимо отстраивать заново. Об этом URA.RU рассказал общественник из Нижневартовска Эдуард Гиниатуллин, который провел на Донбассе несколько недель в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса». «Проблема Мариуполя в том, что там была группировка батальона „Азов“ (признан экстремистским и запрещен в РФ). Именно они превратили город во все это. Мы были и в окрестностях, и сам город весь исколесили. Процентов 60 домов, как частных, так и многоэтажных по всему городу не подлежит восстановлению. Их нужно сносить и отстраивать заново. Плюс коммуникации: свет, газ, вода. Тоже все повреждено. Все близлежащие села и поселки городского типа — нетронуты», — рассказал Гиниатуллин. По словам общественника, многие мариупольцы продолжают жить в подвалах. Добровольцам отвозили местным жителям продукты, воду и средства связи. «Люди два месяца не имели контактов с родственниками и близкими. Сейчас вопрос с водоснабжением решается, но до этого было такое, что люди приспособились спускать воду из радиаторов и употребляли ее в пищу», — делиться общественник. Волонтеры из ХМАО в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» провели на территории Донбасса около трех недель. За это время добровольцы накормили более 15 тысяч мариупольцев и вручили жителям «коробки добра» с предметами первой необходимости. URA.RU писало и о других жителях ХМАО, отправившихся в Мариуполь с гуманитарной миссией. Так, глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский вместе с главврачом Сургутской травматологической больницы Дмитрием Гарайсом работали в Мариуполе обычными хирургами. Кроме этого, группа медиков доставила на Донбасс дефицитные лекарства. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.