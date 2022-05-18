Пятая часть населения ЯНАО имеет проблемы с сердцем

Данные озвучили по итогам акции «Здоровое сердце Ямала» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из основных причин преждевременной смертности в ЯНАО являются болезни системы кровообращения. Такую информацию опубликовала пресс-служба региональной партии «Единая Россия» по итогам акции «Здоровое сердце Ямала».

«В Таркосалинской больнице пожилым людям рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях. Одной из главных причин преждевременной смертности, как в России, так и на Ямале остаются болезни системы кровообращения. Всего по данным статистики, болезни системы кровообращения имеют более 98 тысяч северян», — говорится в сообщении.

Также в рамках акции для пожилых людей провели экспресс-обследование, сделали электрокардиограмму сердца, взяли анализ крови на сахар, измерили давление, пульс и проконтролировали рост и вес. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист рекомендовала участникам регулярно обращаться к врачу, проверять здоровье и не затягивать лечение.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Единая Россия» подарили больной девочке из Салехарда нейросетевое устройство — айтрекер. Благодаря этому ребенок сможет общаться с внешним миром.