18 мая 2022

Пятая часть населения ЯНАО имеет проблемы с сердцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные озвучили по итогам акции «Здоровое сердце Ямала» Фото:

Одной из основных причин преждевременной смертности в ЯНАО являются болезни системы кровообращения. Такую информацию опубликовала пресс-служба региональной партии «Единая Россия» по итогам акции «Здоровое сердце Ямала».

«В Таркосалинской больнице пожилым людям рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях. Одной из главных причин преждевременной смертности, как в России, так и на Ямале остаются болезни системы кровообращения. Всего по данным статистики, болезни системы кровообращения имеют более 98 тысяч северян», — говорится в сообщении.

Также в рамках акции для пожилых людей провели экспресс-обследование, сделали электрокардиограмму сердца, взяли анализ крови на сахар, измерили давление, пульс и проконтролировали рост и вес. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист рекомендовала участникам регулярно обращаться к врачу, проверять здоровье и не затягивать лечение.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Единая Россия» подарили больной девочке из Салехарда нейросетевое устройство — айтрекер. Благодаря этому ребенок сможет общаться с внешним миром.

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Одной из основных причин преждевременной смертности в ЯНАО являются болезни системы кровообращения. Такую информацию опубликовала пресс-служба региональной партии «Единая Россия» по итогам акции «Здоровое сердце Ямала». «В Таркосалинской больнице пожилым людям рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях. Одной из главных причин преждевременной смертности, как в России, так и на Ямале остаются болезни системы кровообращения. Всего по данным статистики, болезни системы кровообращения имеют более 98 тысяч северян», — говорится в сообщении. Также в рамках акции для пожилых людей провели экспресс-обследование, сделали электрокардиограмму сердца, взяли анализ крови на сахар, измерили давление, пульс и проконтролировали рост и вес. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист рекомендовала участникам регулярно обращаться к врачу, проверять здоровье и не затягивать лечение. Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Единая Россия» подарили больной девочке из Салехарда нейросетевое устройство — айтрекер. Благодаря этому ребенок сможет общаться с внешним миром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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