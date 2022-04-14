14 апреля 2022

Особенной девочке из ЯНАО подарили возможность общаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инвалидная коляска, подъемник для инвалидов, лестница
Приставка айтрекер стала вторым телом девочки Фото:

Девочке из Салехарда (ЯНАО) предоставили возможность общаться с внешним миром. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», нейросетевое устройство — айтрекер — подарили 14-летней Милене депутаты Анастасия Казанцева и Лариса Цупикова.

«Техника поможет девочке войти во взрослую жизнью, полноценно и самостоятельно развиваться, общаться, учиться, стать независимой в некоторых действиях от родителей. Свои рассказы и книги Милена теперь сможет печатать сама», — рассказала депутат заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева на сайте «Единой России».

У Милены отсутствует речь, не работают руки, но, несмотря на болезнь, она любит читать, слушает музыку и даже работает над второй книгой рассказов. Просьба о помощи в приобретении айтрекера поступила депутатам от мамы девочки Анны.

Ранее URA.RU сообщало об обращениях к депутатам одинокой пенсионерки, просившей денег на еду. А воспитательница детского сада просила помощи, потому что в ее квартире промерзали полы.

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Девочке из Салехарда (ЯНАО) предоставили возможность общаться с внешним миром. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», нейросетевое устройство — айтрекер — подарили 14-летней Милене депутаты Анастасия Казанцева и Лариса Цупикова. «Техника поможет девочке войти во взрослую жизнью, полноценно и самостоятельно развиваться, общаться, учиться, стать независимой в некоторых действиях от родителей. Свои рассказы и книги Милена теперь сможет печатать сама», — рассказала депутат заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева на сайте «Единой России». У Милены отсутствует речь, не работают руки, но, несмотря на болезнь, она любит читать, слушает музыку и даже работает над второй книгой рассказов. Просьба о помощи в приобретении айтрекера поступила депутатам от мамы девочки Анны. Ранее URA.RU сообщало об обращениях к депутатам одинокой пенсионерки, просившей денег на еду. А воспитательница детского сада просила помощи, потому что в ее квартире промерзали полы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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