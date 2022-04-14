Особенной девочке из ЯНАО подарили возможность общаться

15 апреля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Приставка айтрекер стала вторым телом девочки Фото: Илья Московец © URA.RU Девочке из Салехарда (ЯНАО) предоставили возможность общаться с внешним миром. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», нейросетевое устройство — айтрекер — подарили 14-летней Милене депутаты Анастасия Казанцева и Лариса Цупикова. «Техника поможет девочке войти во взрослую жизнью, полноценно и самостоятельно развиваться, общаться, учиться, стать независимой в некоторых действиях от родителей. Свои рассказы и книги Милена теперь сможет печатать сама», — рассказала депутат заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева на сайте «Единой России». У Милены отсутствует речь, не работают руки, но, несмотря на болезнь, она любит читать, слушает музыку и даже работает над второй книгой рассказов. Просьба о помощи в приобретении айтрекера поступила депутатам от мамы девочки Анны. Ранее URA.RU сообщало об обращениях к депутатам одинокой пенсионерки, просившей денег на еду. А воспитательница детского сада просила помощи, потому что в ее квартире промерзали полы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Девочке из Салехарда (ЯНАО) предоставили возможность общаться с внешним миром. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», нейросетевое устройство — айтрекер — подарили 14-летней Милене депутаты Анастасия Казанцева и Лариса Цупикова. «Техника поможет девочке войти во взрослую жизнью, полноценно и самостоятельно развиваться, общаться, учиться, стать независимой в некоторых действиях от родителей. Свои рассказы и книги Милена теперь сможет печатать сама», — рассказала депутат заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева на сайте «Единой России». У Милены отсутствует речь, не работают руки, но, несмотря на болезнь, она любит читать, слушает музыку и даже работает над второй книгой рассказов. Просьба о помощи в приобретении айтрекера поступила депутатам от мамы девочки Анны. Ранее URA.RU сообщало об обращениях к депутатам одинокой пенсионерки, просившей денег на еду. А воспитательница детского сада просила помощи, потому что в ее квартире промерзали полы.