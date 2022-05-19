В Кремле назвали воровством арест Украиной российских активов

19 мая 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на арест Украиной российских активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают воровством арест российских, а также белорусских активов на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в ряде государств. Это линия фактически на воровство чужих активов. Мы относимся к этому отрицательно. И будем с этим бороться. Будем наши активы отстаивать», — заявил Песков. Стало известно, что Украина арестовала российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

В Кремле считают воровством арест российских, а также белорусских активов на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в ряде государств. Это линия фактически на воровство чужих активов. Мы относимся к этому отрицательно. И будем с этим бороться. Будем наши активы отстаивать», — заявил Песков. Стало известно, что Украина арестовала российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.