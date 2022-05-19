В Кремле назвали воровством арест Украиной российских активов

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на арест Украиной российских активов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле считают воровством арест российских, а также белорусских активов на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в ряде государств. Это линия фактически на воровство чужих активов. Мы относимся к этому отрицательно. И будем с этим бороться. Будем наши активы отстаивать», — заявил Песков.
Стало известно, что Украина арестовала российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
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