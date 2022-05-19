В Кремле назвали воровством арест Украиной российских активов

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на арест Украиной российских активов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают воровством арест российских, а также белорусских активов на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в ряде государств. Это линия фактически на воровство чужих активов. Мы относимся к этому отрицательно. И будем с этим бороться. Будем наши активы отстаивать», — заявил Песков.

Стало известно, что Украина арестовала российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

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В Кремле считают воровством арест российских, а также белорусских активов на Украине. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в ряде государств. Это линия фактически на воровство чужих активов. Мы относимся к этому отрицательно. И будем с этим бороться. Будем наши активы отстаивать», — заявил Песков. Стало известно, что Украина арестовала российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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