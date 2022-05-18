Пермякам рассказали, где откроют новое кафе с роботом-буфетчицей

«Дуняша» будет продавать мороженое жителям Нижнего Новгорода Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Пермское киберкафе «Дуняша» с роботом за кассой откроется в Нижнем Новгороде. Работы по созданию нового кассира-дроида практически завершены. Об этом в компании Promobot рассказали гостям всероссийского форума промышленного туризма «Завод и туризм». Он проводится в Перми 19—20 мая.

«Второй робот „Дуняша“ сейчас проходит стадию тонкой программной настройки. Кроме того, еще не завершен процесс покрытия каркаса робота искусственной кожей. Но в целом новый робот уже почти готов», — сообщили в компании Promobot.

Официально новую «Дуняшу» презентуют в середине июня на Петербургском международном экономическом форуме. После этого робота-мороженщицу отправят в Нижний Новгород. Там киберкафе установят на Сенной площади у колеса обозрения.

Первое в России киберкафе с кассиром-дроидом модельной внешности открылось 1 мая в пермском парке культуры и отдыха Парке имени Горького. Обслуживает клиентов в роботизированном кафе дроид Robo-C-2. Это новая модель робота от резидента «Сколково», пермской компании Promobot. Робот сможет самостоятельно приготовить мороженое, газировку или кофе. Во время ожидания заказа Дуняша поддержит приятный разговор, расскажет покупателю сказку или предложит ему сделать совместное селфи. Стоимость киберкафе составила более 10 миллионов рублей.