30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Перми открыли уникальное киберкафе с роботом-кассиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Робот Дуняша обладает модельной внешностью Фото:

В пермском парке культуры и отдыха имени Горького открылось уникальное для России современное кафе, в котором заказы принимает кассир-дроид. Первое время вместе с роботом будут работать «обычные» официанты.

«Мы открываем первое в России киберкафе, в котором работает робот-супермодель Дуняша. В кафе с ней пока будут работать люди, <…> потому что посетителям нужно привыкнуть к общению с роботом», — приводит ТАСС слова автора идеи Рашида Габдуллина.

Обслуживает клиентов в роботизированном кафе дроид Robo-C-2. Это новая модель робота от резидента «Сколково», пермской компании «Промобот». У него кукольно-модельная внешность с широким диапазоном мимики, силиконом, имитирующем кожу, копией человеческих глаз и современные сервоприводы для реалистичности движений.

В кафе робот Дуняша возьмет заказ на мороженое и напитки, а также сможет завязать общение с клиентом и готова для селфи с посетителями. Стоимость пермского киберкафе с роботом-кассиром составила более 10 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что проект первого киберкафе был представлен в Перми. Робокассир Дуняша была представлена вместе со своим прототипом — супругой создателя кафе.

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В пермском парке культуры и отдыха имени Горького открылось уникальное для России современное кафе, в котором заказы принимает кассир-дроид. Первое время вместе с роботом будут работать «обычные» официанты. «Мы открываем первое в России киберкафе, в котором работает робот-супермодель Дуняша. В кафе с ней пока будут работать люди, <…> потому что посетителям нужно привыкнуть к общению с роботом», — приводит ТАСС слова автора идеи Рашида Габдуллина. Обслуживает клиентов в роботизированном кафе дроид Robo-C-2. Это новая модель робота от резидента «Сколково», пермской компании «Промобот». У него кукольно-модельная внешность с широким диапазоном мимики, силиконом, имитирующем кожу, копией человеческих глаз и современные сервоприводы для реалистичности движений. В кафе робот Дуняша возьмет заказ на мороженое и напитки, а также сможет завязать общение с клиентом и готова для селфи с посетителями. Стоимость пермского киберкафе с роботом-кассиром составила более 10 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что проект первого киберкафе был представлен в Перми. Робокассир Дуняша была представлена вместе со своим прототипом — супругой создателя кафе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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