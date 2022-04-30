В Перми открыли уникальное киберкафе с роботом-кассиром

Робот Дуняша обладает модельной внешностью Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

В пермском парке культуры и отдыха имени Горького открылось уникальное для России современное кафе, в котором заказы принимает кассир-дроид. Первое время вместе с роботом будут работать «обычные» официанты.

«Мы открываем первое в России киберкафе, в котором работает робот-супермодель Дуняша. В кафе с ней пока будут работать люди, <…> потому что посетителям нужно привыкнуть к общению с роботом», — приводит ТАСС слова автора идеи Рашида Габдуллина.

Обслуживает клиентов в роботизированном кафе дроид Robo-C-2. Это новая модель робота от резидента «Сколково», пермской компании «Промобот». У него кукольно-модельная внешность с широким диапазоном мимики, силиконом, имитирующем кожу, копией человеческих глаз и современные сервоприводы для реалистичности движений.

В кафе робот Дуняша возьмет заказ на мороженое и напитки, а также сможет завязать общение с клиентом и готова для селфи с посетителями. Стоимость пермского киберкафе с роботом-кассиром составила более 10 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что проект первого киберкафе был представлен в Перми. Робокассир Дуняша была представлена вместе со своим прототипом — супругой создателя кафе.