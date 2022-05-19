Новая арт-галерея в ТЦ «Европа» станет доступна для всех желающих уже 20 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открылась новая арт-галерея — творческое пространство «Европа Art Gallery» появилось в ТЦ «Европа». Также на открытии площадки посетители первыми увидели фотоработы архитектурного фотографа Максима Лоскутова «Европа&Урал: архитектурный облик Екатеринбурга». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы как-то сидели внизу в кафе [с генеральным директором ТЦ „Европа“ Мариной Крупиной] и говорили о том, что пора бы придумать что-то такое, что привнесет в нашу жизнь больше добра, культуры, света и чего-то интересного. И родилась идея сделать выставку, наполненную смыслами», — рассказала генеральный директор «Коммерсант-Урал» Марина Архипова. По ее словам, выставка Лоскутова расскажет посетителям о том, как европейская и мировая культура прижилась на Урале и сформировала лицо Екатеринбурга.

Генеральный директор ТЦ «Европа» Марина Крупина подчеркнула, что идея создать новое пространство пришла за пять минут, а воплотили ее в реальность за неделю. Сам автор экспозиции «Европа&Урал: архитектурный облик Екатеринбурга» фотограф Максим Лоскутов рассказал, что данная выставка — способ взглянуть на историю развития градостроительства в Екатеринбурге.

«Мы пытались пробежаться от исторических объектов до современной архитектуры. Эта [выставка] — повод посмотреть на город немножко по-другому», — заявил фотограф. Всего в новой арт-галерее расположено шесть разделов от уральского зодчества периода XIX—XXI века до авторских фоторабот.

К слову, на открытии новой арт-галереи были замечены генеральный директор группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер, главный редактор «Коммерсант-Урал» Николай Яблонский, директор уральского «ИТАР-ТАСС» Мария Картуз, журналистка Ксения Фикс, управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. Посетить выставку можно будет с 20 мая по 30 июня на 3 этаже ТЦ «Европа». Вход на нее бесплатный.