Шольц поставил Украину в конец очереди на вступление в Евросоюз

19 мая 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Западные Балканы долгие годы ждут вступления в Евросоюз, напомнил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что присоединение Украины к Евросоюзу займет «несколько месяцев или несколько лет». «Что касается вступления Украины в ЕС, Шольц оправдал ожидания. Президент Франции Эммануэль Макрон прав, когда указывает, что процесс присоединения „вопрос нескольких месяцев или нескольких лет“, сказал он. Чтобы быть справедливым по отношению к другим кандидатам на вступление, в ЕС не должно быть „кратких путей“», — сообщает Welt. Шольц напомнил, что Евросоюз уже давно обещал членство странам Западных Балкан. Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания подали заявки на вступление много лет назад. Ранее Макрон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможное членство Украины в Евросоюзе в июне 2022 года. При этом он подчеркнул, что процесс может затянуться на несколько десятилетий. О том, что Украина подала заявку на вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации на Украине является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в Евросоюз.

Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что присоединение Украины к Евросоюзу займет «несколько месяцев или несколько лет». «Что касается вступления Украины в ЕС, Шольц оправдал ожидания. Президент Франции Эммануэль Макрон прав, когда указывает, что процесс присоединения „вопрос нескольких месяцев или нескольких лет“, сказал он. Чтобы быть справедливым по отношению к другим кандидатам на вступление, в ЕС не должно быть „кратких путей“», — сообщает Welt. Шольц напомнил, что Евросоюз уже давно обещал членство странам Западных Балкан. Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания подали заявки на вступление много лет назад. Ранее Макрон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможное членство Украины в Евросоюзе в июне 2022 года. При этом он подчеркнул, что процесс может затянуться на несколько десятилетий. О том, что Украина подала заявку на вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации на Украине является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Россия изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в Евросоюз.